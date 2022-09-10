AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Van'da gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Van'da gençlerle buluştu Açıklaması

10.09.2022 21:06
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Van'da gençlerle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ne yazık ki yıllar boyunca bu memlekette terör örgütlerini kullanarak Türkiye'nin ayaklarına prangalar bağladılar ve Türkiye'nin çok daha ileriye gitmesinin önüne geçtiler.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ne yazık ki yıllar boyunca bu memlekette terör örgütlerini kullanarak Türkiye'nin ayaklarına prangalar bağladılar ve Türkiye'nin çok daha ileriye gitmesinin önüne geçtiler." dedi.

Van'da partisinin gençlik kolları başkanlığınca Van Kalesi'nde düzenlenen "çay bizden sohbet sizden" programında konuşan Kurtulmuş, gençlerin geleceğin Türkiye'sinde öncü olacağını söyledi.

Gençlerin sadece Türkiye'yi değil çevredeki bütün halklarla birlikte bu coğrafyayı daha ileriye götüreceğine inandıklarını anlatan Kurtulmuş, bir ülkenin en büyük gücünün inanmış, hedefi olan, ilgili, ayakları yere basan, ülkesi, kendisi ve çevresi için olumlu bir gelecek kurmaya sahip gençleri olduğunu vurguladı.

Her bir genci Türkiye'nin geleceğinin teminatı olarak gördüklerini kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Sizlerin bilgili, donanımlı, Türkiye'yi dünyayı tanıyan, medeniyet değerlerini bilen, inançlarına sahip çıkan, çevresini bu anlamda iyiliklerle buluşturan gençler olmanızı temenni ediyoruz. Sayınız arttıkça bu ülkenin geleceğe olan güveni de artacak demektir. Onun için bütün gücümüzle, bütün imkanlarımızla gençliğimizin daha iyi çalışabilmesi, daha iyi gelişebilmesi için gayret sarf ediyoruz."

Türkiye'nin son 20 yılda çok büyük başarılar elde ettiğini ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda dünya ülkeleriyle yarışır hale geldiğini anlatan Kurtulmuş, ülkedeki insanların birbirine güveninin arttığını, "yapabiliriz" duygusunun genç nesillerde olduğunu belirtti.

Ülkenin yıllarca iç çekişmelerle, çatışmalarla bir şekilde oyalanmaya çalışıldığını dile getiren Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İşte Van Kalesi'nde bu saatlerde dolaşıyoruz. Van'ın sokaklarında, ilçelerinde, köylerinde insanlar huzur içinde yaz boyunca, gece boyunca düğünlerini, derneklerini yaptılar. Rahatlık, huzur, güvenlik ve esenlik içinde yaşıyorlar. Ne yazık ki yıllar boyunca bu memlekette terör örgütlerini kullanarak Türkiye'nin ayaklarına prangalar bağladılar ve Türkiye'nin çok daha ileriye gitmesinin önüne geçtiler. Bunu kırdık, yıktık. Şimdi siz Allah'ın izniyle çok daha ilerisine gidecek, çok daha güçlü bir Türkiye'yi kuracaksınız. Bunun yolu kardeşlikten, barıştan ve esenlikten geçiyor. Bunun yolu ufku açık olmaktan geçiyor. Bunun yolu kötülükleri ve yanlışlıkları görerek karamsar olmak değil, iyilikleri ve geleceğin güzelliklerini görerek iyimser olmaktan geçiyor."

Kurtulmuş'un gençlerin sorularını cevapladığı programa AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan da katıldı.

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Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Van'da gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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