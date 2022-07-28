NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE TAHIL KOORDİNASYONUNDA KÜRESEL AKTÖR OLDU

"Enflasyonu düşürmek için herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?"

AK Parti'nin 'Yüz Yüze 100 gün' programı Başakşehir 'de bulunan İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nda toplantı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı.

Bakan Akar: 'Müşterek Koordinasyon Merkezi, asker ve sivil olmak üzere Türkiye ile birlikte Rusya, Ukrayna ve BM'den 5'er temsilciden oluşmaktadır'

Kaynak: DHA

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