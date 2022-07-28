NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE TAHIL KOORDİNASYONUNDA KÜRESEL AKTÖR OLDU - Son Dakika
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NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE TAHIL KOORDİNASYONUNDA KÜRESEL AKTÖR OLDU

28.07.2022 14:41

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Rusya ve Ukrayna'da sizi de birinci derecede ilgilendiren tahıl sevkiyatıyla ilgili uluslararası bir mekanizmanın İstanbul'da kurulmuş olması bu süre içerisinde Türkiye'nin nasıl önemli bir küresel aktör haline getirildiğinin en büyük ispatıdır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Rusya ve Ukrayna'da sizi de birinci derecede ilgilendiren tahıl sevkiyatıyla ilgili uluslararası bir mekanizmanın İstanbul'da kurulmuş olması bu süre içerisinde Türkiye'nin nasıl önemli bir küresel aktör haline getirildiğinin en büyük ispatıdır." dedi.

AK Parti'nin 'Yüz Yüze 100 gün' programı Başakşehir'de bulunan İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nda toplantı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı.

Toplantıda konuşan Numan Kurtulmuş "Dün Koordinasyon merkezinin açılışına tanık olduğumuz Rusya ve Ukrayna'da sizi de birinci derecede ilgilendiren tahıl sevkiyatıyla ilgili uluslararası bir mekanizmanın İstanbul'da kurulmuş olması bu süre içerisinde Türkiye'nin nasıl önemli bir küresel aktör haline getirildiğinin en büyük ispatıdır. Bir tarafta Rusya, bir tarafta Ukrayna hem savaş ediyorlar hem de her ikisinin de derdi elindeki tahılı dünya piyasalarına çıkarabilmek. Nasıl çıkaracaklar? Türkiye marifetiyle çıkacak. Masada başka kim var? Birleşmiş Milletler var. Birleşmiş Milletler 'in derdi ne? Birleşmiş Milletler de görüyor bütün raporlar ortada. Özellikle sahra altı Afrika dediğimiz bölgede var olan kıtlık ve yoksulluk çok yakın bir zamanda aynen pandemi gibi büyük bir açlık tehdidine dönmek üzere. Batı ülkeleri de en temel gıda maddelerini bulamayacakları bir noktaya gelebilirler. Şimdi ne yapıp edip Rusya ve Ukrayna'nın dünya piyasalarına çıkarmak lazım. Açlık tehlikesiyle ve gıda tedarikinde zorluk yaşama tehdidiyle karşı karşıya kalan bütün dünyanın talebi, Türkiye'nin liderliğinde, öncülüğünde, Türkiye'nin koordinasyonunda karşılık bulacak. Dünyanın tahıl krizinin içerisine gıda krizinin içerisine düşmesi önlenmeye çalışılacak Bundan dolayı iftihar etmemiz lazım. Türkiye'nin böyle bir ortamda herkes tarafından aranan ve çözümün baş aktörü olması için gözünün içine bakılan bir ülke haline gelmesi her türlü övüncün üstündedir" dedi.

Görüntü dökümü-------------------------------Toplantıdan genel ve detay görüntü

-AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş.


- İstanbul
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Ukrayna'nın üç limanında tahıl ihracatı için çalışmalar sürüyor Ukrayna'nın üç limanında tahıl ihracatı için çalışmalar sürüyor Bakan Akar: 'Müşterek Koordinasyon Merkezi, asker ve sivil olmak üzere Türkiye ile birlikte Rusya, Ukrayna ve BM'den 5'er temsilciden oluşmaktadır' Bakan Akar: 'Müşterek Koordinasyon Merkezi, asker ve sivil olmak üzere Türkiye ile birlikte Rusya, Ukrayna ve BM'den 5'er temsilciden oluşmaktadır'
Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE TAHIL KOORDİNASYONUNDA KÜRESEL AKTÖR OLDU - Son Dakika

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