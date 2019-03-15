AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Taksim'de Döner Kesti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Taksim'de döner kesen ve esnafla sohbet eden Kurtulmuş'un ziyareti renkli görüntüler oluşturdu.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Ziyaret esnasında vatandaşlardan yoğun ilgi gören Kurtulmuş, herkesle tek tek sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Numan Kurtulmuş'un İstiklal Caddesi'ndeki bir büfede döner kesmesi ise renkli görüntüler oluşturdu. Esnaf ve vatandaşların yanı sıra turistlerin de ilgi göstererek fotoğraf çektirdiği Kurtulmuş, esnafın ısrarı üzerine bir restoranda durarak yemek yedi. Ardından Cihangir'de bulunan AK Parti seçim bürosuna giden Kurtulmuş, seçmenlerle buluştu. Seçim bürosunda alkışlar ve karanfillerle karşılanan Kurtulmuş, seçim çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. - İSTANBUL

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

DSP'nin Seçim Aracından, AK Parti'nin Broşürleri Çıktı

AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı

Erdoğan'dan Akşener'e: Tayyip Erdoğan Böyle Bir Şeye Tahammül Edemez

Çavuşoğlu, Canlı Yayında AB Temsilcisi'ni Yerin Dibine Soktu: PKK'yı Aklama Çalışması Var