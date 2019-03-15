Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Taksim'de Döner Kesti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Taksim'de Döner Kesti

55 dakika önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Taksim'de Döner Kesti, System.String[]
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Taksim'de döner kesen ve esnafla sohbet eden Kurtulmuş'un ziyareti renkli görüntüler oluşturdu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Ziyaret esnasında vatandaşlardan yoğun ilgi gören Kurtulmuş, herkesle tek tek sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Numan Kurtulmuş'un İstiklal Caddesi'ndeki bir büfede döner kesmesi ise renkli görüntüler oluşturdu. Esnaf ve vatandaşların yanı sıra turistlerin de ilgi göstererek fotoğraf çektirdiği Kurtulmuş, esnafın ısrarı üzerine bir restoranda durarak yemek yedi. Ardından Cihangir'de bulunan AK Parti seçim bürosuna giden Kurtulmuş, seçmenlerle buluştu. Seçim bürosunda alkışlar ve karanfillerle karşılanan Kurtulmuş, seçim çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:54 Kaynak: İHA

Beyoğlu, Taksim, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Politika
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