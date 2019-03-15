Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Taksim'de Döner Kesti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Taksim'de Döner Kesti

18 dakika önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Taksim'de döner kesti Numan Kurtulmuş Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulundu Taksim'de döner kesen ve esnafla sohbet eden Kurtulmuş'un ziyareti renkli görüntüler oluşturduİSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beyoğlu'nda...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Taksim'de Döner Kesti, System.String[]
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Taksim'de döner kesti
Numan Kurtulmuş Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulundu
Taksim'de döner kesen ve esnafla sohbet eden Kurtulmuş'un ziyareti renkli görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Taksim'de döner kesen ve esnafla sohbet eden Kurtulmuş'un ziyareti renkli görüntüler oluşturdu.
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret etti. Ziyaret esnasında vatandaşlardan yoğun ilgi gören Kurtulmuş, herkesle tek tek sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Numan Kurtulmuş'un İstiklal Caddesi'ndeki bir büfede döner kesmesi ise renkli görüntüler oluşturdu.
Esnaf ve vatandaşların yanı sıra turistlerin de ilgi göstererek fotoğraf çektirdiği Ak Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, esnafın ısrarı üzerine bir restoranda durarak yemek yedi.
Ardından Cihangir'de bulunan Ak Parti seçim bürosuna giden Kurtulmuş, seçmenlerle buluştu. Seçim bürosunda alkışlar ve karanfillerle karşılanan Kurtulmuş seçim çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:00 Kaynak: İHA

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