AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan uzaktan eğitimle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan uzaktan eğitimle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan uzaktan eğitimle ilgili açıklama Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Başarı ve özveriyle ortaya konan uzaktan eğitim programının başladığı günde kılık kıyafeti, dini inancı üzerinden bir öğretmenimizin nefret içerikli ifadelerle taciz edilmesi, hepimizi incitmiştir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan uzaktan eğitimle ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Başarı ve özveriyle ortaya konan uzaktan eğitim programının başladığı günde kılık kıyafeti, dini inancı üzerinden bir öğretmenimizin nefret içerikli ifadelerle taciz edilmesi, hepimizi incitmiştir. Bu saygısız tavrın takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum," irfanıyla yetişmiş bir toplum olduklarını belirtti.

Numan Kurtulmuş, "Başarı ve özveriyle ortaya konan uzaktan eğitim programının başladığı günde kılık kıyafeti, dini inancı üzerinden bir öğretmenimizin nefret içerikli ifadelerle taciz edilmesi, hepimizi incitmiştir. Bu saygısız tavrın takipçisi olacağız. Hep birlikte Türkiye'yiz. Güçlükleri birlikte aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:32 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
AK Parti heyeti CHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler         
20:00
Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı         
18:45
KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı         
18:24
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı         
14:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti         
14:20
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar         
12:19
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü         
11:04
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
09:10
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 00:24:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan uzaktan eğitimle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]