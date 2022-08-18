Kurtulmuş'a ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin , AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan ile AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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