AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yüz Yüze 100 Gün" programında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " Türkiye'nin muhalefet partisi söyledi diye değil, muhalefet partileri söyledi diye değil. Onlar söylediği için değil. Vatandaş söyler, milletimiz söyler, AK Parti yapar, Recep Tayyip Erdoğan Hükümeti yapar." dedi.

Kurtulmuş, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Başakşehir'deki İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'nda yaptığı konuşmada, küresel ekonomik koşulların Kovid-19 süreciyle zorlaştığını, dünyada tedarik zincirlerinin koptuğunu, başta gıda, enerji ve endüstriyel metallerde olağanüstü yüksek fiyatların ortaya çıktığını söyledi.

Küresel ölçekte bu olumsuz etkilerin bir süre daha devam edebileceğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye olarak da hiç şüphesiz bu küresel gelişmelerden üzerimize düşen payı alıyoruz. Ama çok şükür, şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki vaktinde alınan tedbirlerle birlikte Türkiye özellikle pandemi şartlarında bütün dünya, gıda başta olmak üzere, tedarik problemi yaşarken Türkiye tedarik problemi yaşamamış, evet fiyat artışları olmuştur ama tedarik meselesini yaşamamış. Dünya ekonomileri küçülme trendindeyken Türkiye 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,3'lük bir büyümeye ulaşmış. Dünya ekonomilerinde ciddi bir üretim sıkıntısı ortaya çıkmışken Türkiye 250 milyar dolar yaklaşık yıllık ihracat hedefine ulaşmış. Türkiye kapasite kullanım oranları da yüzde 80'ler seviyesine ulaşmış, harıl harıl üreten bir ekonomi olarak yoluna devam etmektedir." diye konuştu.

Her şeyin tozpembe olduğunu hiçbir zaman söylemediklerini dile getiren Kurtulmuş, vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları bildiklerini, fiyat artışlarının vatandaşın alım gücünü etkilememesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerekli adımları attıklarını kaydetti.

Yıl başında asgari ücrete zam yapıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Böylece dar gelirli, sabit gelirli yurttaşlarımızın alım gücünün desteklenmesi çabasının gerçekten hem işçi kesimi hem işveren kesimi tarafından takdirle karşılandığını biliyorsunuz. Ayrıca alışılmış olmamasına rağmen, fiyat artışlarının sürmesi dolayısıyla biliyorsunuz, yılın ortasında yani temmuz ayının hemen başında asgari ücrette ikinci bir iyileşme adımı atılarak yaklaşık yüzde 40 seviyesinde bir artış temin edilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, ücretlerin artırılmasının yanı sıra vatandaşın alım gücünün desteklenmesi amacıyla bazı vergilerin de alınmadığını anlatarak, "Devlet özellikle geçtiğimiz yıl 165 milyar lira gibi yüksek bir fiyatı vatandaşın enerji fiyatlarını sübvanse etmek için kullandı. Bu rakam, bu sene bundan çok daha yüksek bir rakam olacaktır. Yani ödediğiniz faturanın bir kısmını özellikle benzin, motorin vesaire orada önemli bir kısmını devlet ödemiş oldu. Çünkü yüksek fiyat artışlarından vatandaşımız zarar görmemesi için." değerlendirmesinde bulundu.

"FETÖ ilk sefer uluslararası bir anlaşmaya terör örgütü olarak zapt edilmiştir"

Küresel ekonomideki sorunların sona ermesinin ardından Türkiye'nin dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden birisi haline geleceğini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bir küresel aktör olarak, bu süreçlerde güçlü bir şekilde ayakta kalması için de Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye çok güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığının güçlendirilmesi, Türkiye'nin İran, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarıyla mücadelesinde daha net, güçlü bir şekilde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Terör örgütlerinin oradan bütünüyle çıkartılması, ayrıca NATO'ya İsveç ve Finlandiya'nın alınma sürecinde gördünüz. Türkiye, istediği her şeyi, bakmayın muhalefet bol keseden konuşuyor ama Türkiye o müzakerelerde hangi maddeyi teklif ettiyse anlaşma maddelerine onlar girmiştir. Eksiksiz girmiştir ve hem DEAŞ, PKK gibi örgütler hem de FETÖ, özellikle FETÖ ilk sefer uluslararası bir anlaşmaya terör örgütü olarak zapt edilmiştir. Bu Türkiye için başarıdır."

Tahıl sevkiyatıyla ilgili uluslararası bir mekanizmanın İstanbul'da kurulmuş olmasının Türkiye'nin önemli bir küresel aktör haline geldiğinin en büyük ispatı olduğuna değinen Kurtulmuş, "Bir tarafta Rusya, bir tarafta Ukrayna. Hem savaş ediyorlar hem de her ikisinin de derdi elindeki tahılı dünya piyasalarına çıkarabilmek. Nasıl çıkaracaklar? Türkiye marifetiyle çıkaracaklar. Masada başka kim var? Birleşmiş Milletler var. Birleşmiş Milletlerin derdi ne? Birleşmiş Milletler de görüyor, bütün raporlar ortada." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin liderliğinde ve öncülüğünde dünyanın tahıl krizinin içerisine düşmesinin önlenmeye çalışıldığını vurgulayan Kurtulmuş, ülkenin, çözümün baş faktörü olmasının her türlü övüncün üstünde olduğunu söyledi.

Türkiye'de ana muhalefet partisinin kalmadığını ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye'nin ikinci oy alan partisi, biz bu meselelerin çözümünde adım attıkça 'Biz söylüyoruz da siz yapıyorsunuz' demeye başladılar. Aferin, biraz pozitif gündemi takip etmelerinde fayda var. Ancak şunu söyleyeyim: Biz prensip olarak 20 yıldır iktidarda, onlarca yıldır siyasetin içerisin olan bir partiyiz, bir siyasi hareketiz. Bizim siyasi harekette tek emir aldığımız yer vardır. Ancak bizatihi vatandaşın kendisidir. Milletin kendisidir, kamuoyunun görüşüdür." dedi.

"Vatandaş söyler, milletimiz söyler, AK Parti yapar"

Dinlemeyi iyi bildiklerini, vatandaşların tüm sıkıntılarını dinledikten sonra siyaset olarak çözüm üretmeye çalıştıklarını anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Asgari ücrette problem var mı? Vatandaş konuşuyor mu? O bizim masamızdadır. Emeklilerin problemi var mı? O bizim masamızdadır. Üreticilerin problemi var mı? Bizim masamızdadır. EYT meselesi var mı? Bizim masamızdadır. Yani vatandaşımız ne konuşuyorsa, şu çarşıda ne konuşuluyorsa her şey hükümetin masasıdır. Öncelikle imkanlar ve bir zamanlama içerisinde bunların çözümü için gayret sarf ederiz. Sadece yılbaşından itibaren attığımız adımları şöyle bir gözden geçirmenizi bir kere daha sizlerden istirham ederim. Türkiye'nin muhalefet partisi söyledi diye değil, muhalefet partileri söyledi diye değil. Onlar söylediği için değil. Vatandaş söyler, milletimiz söyler, AK Parti yapar, Recep Tayyip Erdoğan Hükümeti yapar."

Programa, AK Parti İstanbul milletvekilleri İffet Polat ile Hasan Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği Başkanı Mustafa Karlı ve çok sayıda partili katıldı.