Üye Girişi
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "15 Temmuz ruhu ilelebet var olmaya devam edecektir" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "15 Temmuz ruhu ilelebet var olmaya devam edecektir"

15 Temmuz 2021 Perşembe 17:17
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Ülke için içeride ve dışarıda kötü emelleri olanlar bilmelidir ki 15 Temmuz geride kalmıştır ancak 15 Temmuz ruhu hala hayattadır, ilelebet var olmaya devam edecektir.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Ülke için içeride ve dışarıda kötü emelleri olanlar bilmelidir ki 15 Temmuz geride kalmıştır ancak 15 Temmuz ruhu hala hayattadır, ilelebet var olmaya devam edecektir." dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçedeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın önünde program düzenlendi. Programın başında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde 7'den 70'e herkesin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara indiğini, üniformalı teröristlerin saldırılarına geçit vermediğini anlattı.

Şehitleri rahmet ve minnetle anan, gazilere sağlıklı, uzun ömürler dileyen Yıldırım, "İnsanlar ölüm tehdidini bile bile neden meydanlara inerler? Bu imanla inançla olur. Eğer istiklal ve istikbale inanıyorsak, sizin seçtiğiniz Başbakanı, Cumhurbaşkanını teröristlerin, alçakların aşağıya indiremeyeceğine inanıyorsak 7'den 70'e gözümüzü kırpmadan meydanlara ineriz. 15 Temmuz kalkışmasını diğer darbe girişimlerinden ayıran gerçek budur." dedi.

"Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ülke yönetimi vesayet odaklarına geçit vermemiştir"

Yıldırım, Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok kez darbe yaşandığına işaret ederek, "Türkiye, 60'ta da darbe görmüştür, 71'de de darbe görmüştür, 80'de de darbe görmüştür, 97'de de darbe tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır, 27 Nisan'da da aynısını yaşamıştır ama 2003'ten itibaren liderimiz Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ülke yönetimi vesayet odaklarına hiçbir zaman geçit vermemiştir." dedi.

Binali Yıldırım, millet birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece içeride ve dışarıdaki hiçbir gücün Türkiye'ye zarar veremeyeceğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bundan böyle de evlatlarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yetişkinlerimizin geleceği için var gücümüzle çalışacağız. Dosta karşı daha dost, düşmana karşı da amansız bir şekilde ülkemizi, milletimizi korumaya, savunmaya devam edeceğiz. Rabbim bir daha bu aziz milleti, bu ve buna benzer alçakça girişimlere maruz bırakmasın. Ülke için içeride ve dışarıda kötü emelleri olanlar bilmelidir ki 15 Temmuz geride kalmıştır ancak 15 Temmuz ruhu hala hayattadır, ilelebet var olmaya devam edecektir. O yüzden herkes aklını başına alsın. Çılgınlığın mevzuatı yoktur. Çılgınlık yapmaya kalkan olursa bedelinin çok ağır olacağı aşikardır."

"Bu ülke üzerine plan kuranların planları hiçbir zaman tutmayacaktır"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da bir daha 15 Temmuz gibi darbe girişimlerinin yaşanmamasını dileyerek, bunun yolunun da milletin birlik ve beraberliğinin devam ettirilmesi olduğunu vurguladı.

Ülke uğruna can veren şehitleri rahmetle anan, gazilere sağlıklı ve uzun ömürler dileyen Yılmaz, "Bundan yaklaşık 100 yıl önce Çanakkale'de nasıl 'Çanakkale geçilmez' dediysek, ondan hemen hemen bir asır sonra bu sefer 'Türkiye geçilmez' dedik. Nasıl başardık? Aynı Çanakkale'deki ruhu, milli birlik ve beraberlik ruhunu bugüne taşıyarak. Bundan hiç şüpheniz olmasın, bu ruh yaşadığı sürece, birlik beraberliğimiz devam ettiği sürece bu ülke üzerine plan kuranların planları hiçbir zaman tutmayacaktır." dedi.

Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde milletin, kendi hak ve hukukuna, evlatlarının geleceğine sahip çıktığını ifade ederek, "Bu aziz millete ne kadar teşekkür etsek azdır. Cenabı Allah bu milletin birliğini, dirliğini daim eylesin, ebediyen hür yaşaması için bu millete Kuvayımilliye ruhunu daim kılsın." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da 15 Temmuz'un bir kahramanlık destanı olduğunu, darbe girişimine karşı verilen mücadelenin öneminin gelecek yıllarda daha da iyi şekilde anlaşılacağını kaydetti.

Altınok, şehitleri rahmet ve minnetle anarak gazilere şükranlarını sundu.

Programda Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından şehit ailelerine Türk bayrağı hediye edildi.

Programa milletvekilleri, şehitlerin yakınları, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı.

Binali Yıldırım, 15 Temmuz, AK Parti, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: '15 Temmuz ruhu ilelebet var olmaya devam edecektir' - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez 17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı 17:31 Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı 16:59 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı
Cinsel istismara kalkışan Afgan sapığın ağır yaraladığı kızın babası konuştu: Kızımın can çekişmesi beni öldürüyor 16:49 Cinsel istismara kalkışan Afgan sapığın ağır yaraladığı kızın babası konuştu: Kızımın can çekişmesi beni öldürüyor 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, 15:47 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, "Yapamazsın" diyenlere inat milyonluk servetin sahibi oldu Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı 15:43 Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı
15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık 15:05 15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor 14:29 Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor

Son Dakika Haberleri
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez
17:36 Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden 68'e çıktı
17:30 Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı
17:21 Lübnan siyasetinde sular durulmuyor! Hariri, hükümeti kurma görevinden istifa etti
17:12 Esad rejimi İdlib'e topçu saldırısı düzenledi: 9 ölü
17:10 Van Gölü'nde etkili olan fırtına tekneyi karaya oturttu! Yolcular büyük korku yaşadı
16:59 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı
16:52 Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir
16:48 Almanya Başbakanı Merkel, canlı yayında zorlandı! Uyumamak için devamlı gözlerini ovuşturdu
16:21 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden 68'e çıktı Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden 68'e çıktı         
17:37
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir         
16:53
Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti         
16:20
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi         
14:50
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı         
11:58
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım         
11:51
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti         
10:31
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 18:06:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "15 Temmuz ruhu ilelebet var olmaya devam edecektir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement