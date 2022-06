Binali Yıldırım: "Hiçbir savaşın kazananı olmaz, en kötü barış bile savaştan iyidir"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, en kötü barışın savaştan iyi olduğu düsturuyla Rusya ve Ukrayna'yı bir araya getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Özellikle Cumhurbaşkanımız her iki ülkenin devlet başkanlarıyla bakanlarımız ile bakanları ve teknik heyetler bu mücadeleyi veriyor." dedi.

Yıldırım, Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ndeki konuşmasında bölgesel ve küresel sorunların çözümüne ilişkin atılması gereken adımlara dikkati çekti.

Daha fazla diyaloğa ihtiyaç olduğunu dile getiren Yıldırım, "Maalesef Ukrayna'nın yanında yer alan ülkeler örtülü olarak savaşı sona erdirmek yerine tetiklemekten başka bir görev ifa etmiyorlar. Bunun fevkalade yanlış olduğunu düşünüyorum. Bölgede asıl olan bir an önce akan kanın durması, masum çocukların ve sivillerin bedel ödememesini sağlamaktır. Yoksa Ukrayna'ya silah satarak Rusya'ya karşı denge kurmak gibi düşünceler ve politikalar ne bölgeye ne bu iki ülke halkına hizmet eder." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'nin bu krizde ayrışan bir noktada durduğuna vurgu yaparak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiçbir savaşın kazananı olmaz, en kötü barış bile savaştan iyidir düsturuyla her iki ülkeyi bir araya getirip sorunu bir an önce bitirmek için gayret gösteriyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız her iki ülkenin devlet başkanlarıyla bakanlarımız ile bakanları ve teknik heyetler bu mücadeleyi veriyor. Bu anlamda katkı koyan herkesse teşekkür ediyoruz. Burada herhangi bir tereddüdümüz yok."

Yıldırım, konuşmasının devamında Türk Devletleri Teşkilatının yapısından ve faaliyetlerinden bahsetti.

Teşkilatın 2009'da şekillendiğini anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"1,5 trilyon dolar gayrisafi hasılaya ve 170 milyon nüfusa sahip. 2 gözlemci 5 asıl üyeye sahip bu ülkelerin toplam dış ticareti de 600 milyar doları buluyor. Bölgenin kritik ülkeleri. Orta Asya, Kafkasya, Anadolu ve Balkanlar'dan oluşan bir birlikten bahsediyoruz. Birliğin amacı bölgelerdeki anlaşmazlıkları ve sorunları ortadan kaldırmak, güçleri ve imkanları bölgesel kalkınma yolunda hasretmek. Bu uğurda da yapı içinde bir de Aksakallılar Teşkilatı var. Burada da her ülkenin bir üyesi var. Bu dönemde de organizasyon bizi uygun gördü ve bu şekilde görevimizi yapıyoruz."

"Pandemide Avrasya coğrafyasının önemi görüldü"

Binali Yıldırım, pandemide Avrasya'nın dünya için vazgeçilmez lojistik coğrafya olduğunun bir kez daha görüldüğünü belirterek, Avrupa'daki tedarikçilerin pandemide istedikleri malı Çin'den ve Uzak Doğu'dan alamadıklarını, Avrasya coğrafyasından, Türkiye'den, Ukrayna'dan, Azerbaycan'dan, Ermenistan'dan, İran'dan veya Balkan ülkelerinden onda biri fiyatına bu lojistiği tüketiciye ulaştırmanın mümkün olduğunu anlattı.

Lojistikte altyapı entegrasyonunu sağlamak, gümrük geçişlerindeki engelleri ortadan kaldırmak, bölgesel ticareti ve refahı artırmak için çalışılması gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Özellikle orta koridor diye tabir edilen koridor bu coğrafyanın bel kemiğidir. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle kuzey koridoru çalışmıyor. Güney koridor da cazip değil. Geriye sadece orta koridor kaldı. O da Uzak Doğu'dan başlıyor. Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Hazar üzerinden Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye'nin dahil olduğu Balkanlar'dan İngiltere'ye kadar uzanan koridordan bahsediyoruz. Asırlarca insanlığa hizmet eden koridor da burasıdır. Buranın terörün, iç karışıklıkların değil, refahın ve huzurun güzergahı olarak anılması her şeyin önünde geliyor." ifadelerini kullandı.

"Müttefik ülkeler Türkiye'yi terörle mücadelede yalnız bıraktı"

Yıldırım, Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini belirterek, müttefik olarak görülen ülkelerin Türkiye'yi yalnız bıraktığını söyledi.

Söz konusu ülkelerin doğrudan veya dolaylı olarak bu örgütlere destek verdiğini aktaran Yıldırım, "Burada bir dürüstlüğe ihtiyaç var. Bunu muhataplarımıza her fırsatta anlatıyoruz. Bu bölge ateş çemberi içinde yaşamak zorunda mı? Kafkasları çözdük. Yine boş durmuyorlar. Oradaki bir çıbanın tekrar büyümesi için sponsorların olduğunu görüyoruz. Ermeni halkı bedel ödüyor. Azerbaycanlılar bedel ödüyor. AGİT, BM 30 yıl boyunca konuştular, hiçbir şey yapmadılar. Nihayet sorun çözüldü." dedi.

Konuşmasının ardından Yıldırım'a hediye takdim edildi.