AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın Erdoğan'a desteğini değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın Erdoğan'a desteğini değerlendirdi

23.05.2023 00:06

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Sinan Oğan için "Çok havaya girmemesi gerekir" demişti. Yıldırım ilk kez Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamasıyla ilgili konuştu. Yıldırım, "Hoş geldi, sefa geldi. Teşekkür ediyoruz. Zaten Sinan Bey'in söylediği konularla bizim söylediğimiz konular arasında çok fark yok. Özellikle Türkiye'nin üniter yapısı, bağımsız bütünlüğü gibi konularda tamamen aynı görüşlerdeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Oğan için, "Şu anda Sinan Oğan'ın müşterisi çok. Sinan Bey'le görüşme yapılıp yapılmayacağının kararını ben veremem. Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir." diyen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan yeni açıklama geldi.

"HOŞ GELDİ, SEFA GELDİ"

İzmir'de önümüzdeki günlerde hasta kabulüne başlayacak olan Bayraklı Şehir Hastanesini ziyaret eden Yıldırım, "Destekleyeceğim demiş. Hoş geldi, sefa geldi. Teşekkür ediyoruz. Zaten Sinan Bey'in söylediği konularla bizim söylediğimiz konular arasında çok fark yok. Özellikle Türkiye'nin üniter yapısı, bağımsız bütünlüğü gibi konularda tamamen aynı görüşlerdeyiz. Göçmenlerle ilgili hassasiyetini biliyoruz ama onları da belirli bir takvimde zaten gerçekleşeceğini Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde açıklamış oldu. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"HERKESİN KAZANACAĞI BİR SONUÇLA TÜRKİYE YÜZYILI'NIN CUMHURBAŞKANINI SEÇECEĞİZ"

AK Partili Binali Yıldırım şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara birinci. Sadece 260 bin eksiği var. Anayasal şartı yerine getirmek için ama 28 Mayıs yeni bir farklı bir sonuçlar. Hiç kimsenin kaybetmeyeceği, herkesin kazanacağı ve kimsenin de itiraz etmeyeceği bir sonuçla Türkiye Yüzyılı'nın cumhurbaşkanını seçmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmiş olacağız. Bu seçim, birincisi kadar karmaşık değil. Çok açık, bir pusula var. Pusulada bir numara Recep Tayyip Erdoğan, iki numara Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla sıralama da zaten sonucu işaret ediyor. Hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
AK Parti'den muhalefete Sinan Oğan tepkisi: Aynı mahallede değilseniz sizi linçliyorlar AK Parti'den muhalefete Sinan Oğan tepkisi: Aynı mahallede değilseniz sizi linçliyorlar

Ata İttifakı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın Erdoğan'a desteğini değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika
21:28 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı'na destek veren Sinan Oğan'a dikkat çeken soru: Vaatlerinden hangi gerekçeyle vazgeçtin?
21:13 Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soruldu: Seçimden bu sonucu bekliyor muydunuz?
21:05 Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun terörle ilişkilendirildiği montaj video ile ilgili çok konuşulacak yorum: Gerçekliğinin bir önemi yok
21:01 Sırrı Süreyya Önder'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu'nun bize taahhüt ettiği şeyler var, yapmak zorunda
20:56 Yaptığı açıklamalar başına iş açabilir! Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi
20:56 Meral Akşener'den Erdoğan'ın montaj çıkışına sert tepki: Bir Cumhurbaşkanına yakışmıyor
20:56 Hindistan'da gökten solucan yağdığı anlar sosyal medyada gündem oldu
20:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ama montaj, ama şu, ama bu" dediği video için yeni bir yorun: 5 saniyelik bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar
20:51 2 gün önce açılışı yapılan Defne Devlet Hastanesi'ni su bastı
20:32 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu ile anlaşma sinyalleri! Birlikte kamera karşısına geçecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2023 21:58:39. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın Erdoğan'a desteğini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement