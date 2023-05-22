AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın Erdoğan'a desteğini değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Oğan için, "Şu anda Sinan Oğan'ın müşterisi çok. Sinan Bey'le görüşme yapılıp yapılmayacağının kararını ben veremem. Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir." diyen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan yeni açıklama geldi.

"HOŞ GELDİ, SEFA GELDİ"

İzmir'de önümüzdeki günlerde hasta kabulüne başlayacak olan Bayraklı Şehir Hastanesini ziyaret eden Yıldırım, "Destekleyeceğim demiş. Hoş geldi, sefa geldi. Teşekkür ediyoruz. Zaten Sinan Bey'in söylediği konularla bizim söylediğimiz konular arasında çok fark yok. Özellikle Türkiye'nin üniter yapısı, bağımsız bütünlüğü gibi konularda tamamen aynı görüşlerdeyiz. Göçmenlerle ilgili hassasiyetini biliyoruz ama onları da belirli bir takvimde zaten gerçekleşeceğini Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde açıklamış oldu. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"HERKESİN KAZANACAĞI BİR SONUÇLA TÜRKİYE YÜZYILI'NIN CUMHURBAŞKANINI SEÇECEĞİZ"

AK Partili Binali Yıldırım şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara birinci. Sadece 260 bin eksiği var. Anayasal şartı yerine getirmek için ama 28 Mayıs yeni bir farklı bir sonuçlar. Hiç kimsenin kaybetmeyeceği, herkesin kazanacağı ve kimsenin de itiraz etmeyeceği bir sonuçla Türkiye Yüzyılı'nın cumhurbaşkanını seçmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmiş olacağız. Bu seçim, birincisi kadar karmaşık değil. Çok açık, bir pusula var. Pusulada bir numara Recep Tayyip Erdoğan, iki numara Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla sıralama da zaten sonucu işaret ediyor. Hayırlı uğurlu olsun."