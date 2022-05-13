AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Bursa'da anaokulu açılışına katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "81 İl 81 Anaokulu Projesi tabii ki Türkiye'nin okul öncesi eğitimini kökten çözecek bir proje değil ama anlamı var. Anlamı şudur; okul öncesi eğitime dikkati çekmek, farkındalık oluşturmak ve hayırseverleri teşvik etmek." dedi.

Türk Kızılay'ın "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem tarafından Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde annesi anısına yaptırılan Fevziye Yazıcıoğlu Kızılay Anaokulunun açılış töreni gerçekleştirildi.

Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, bugün doğum günü olan eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde yürütülen projenin, 2016 yılında Bitlis'te açılan İlk Umut Anaokulu ile başladığını hatırlattı.

O dönem "Azı bitti çoğu kaldı." dediklerini belirten Yıldırım, şimdi bunun tersini söylediklerini dile getirdi.

Bursa'da açılan bu okulun proje kapsamındaki 50'nci anaokulu olduğunu aktaran Yıldırım, "İnşaatı devam eden 15-16 anaokulumuz daha var. Diğerlerini de inşallah hayırseverlerimizle tamamlayacağız ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 2023'te 81 ilimize 81 Anaokulu Projesi'ni tamamlamış olacağız. Yavrularımız ve eğitim camiamız için hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Çocukluğunda her yerde okul olmadığını anlatan Yıldırım, bunların geride kaldığını dile getirdi.

Anaokullarını ve okul öncesinde okullaşmayı artırmayı hedeflediklerini bildiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"81 ile 81 Anaokulu Projesi tabii ki Türkiye'nin okul öncesi eğitimini kökten çözecek bir proje değil ama anlamı var. Anlamı şudur; okul öncesi eğitime dikkati çekmek, farkındalık oluşturmak ve hayırseverleri teşvik etmek. 5 binin üzerinde minik yavrumuz sıcak ortamda eğitim görüyor, arkadaşlar ediniyorlar, öğretmenlerin şefkatini, sevgisini burada görüyorlar. İşte bu bakımdan böylesine anlamlı bir işin, hayırlı bir işin içinde olmak bize de mutluluk veriyor."

Çocuklara seslenen Yıldırım, "Bu konuda siz bizden daha uzmansınız. Siz bilgi çağında doğdunuz, yerlisiniz, biz göçmeniz. Biz size alfabeyi öğrettik. Öğretmenleriniz okumayı öğretiyor. Şimdi sıra sizde, sizler bize bilgisayarı, interneti, sosyal medyayı, e-devleti öğreteceksiniz. Biz de bilgi toplumunun bir ferdi olarak geri kalmayacağız, yetişmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da Türk Kızılay'ın, çocuklara daha modern ve kaliteli bir eğitim standardında gelecek hazırlanması adına kıymetli bağışçılar ile projesine son hızla devam ettiğini belirterek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldırım tarafından plaket verilen Ceyda Erem ise projeye katkıda bulunmaktan onur duyduklarını söyledi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından okulun gezilmesiyle sona eren programa, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanı Mehmet Uğurelli, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.