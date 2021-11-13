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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Çanakkale'deki toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Çanakkale'deki toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

13.11.2021 17:53
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Çanakkale'deki toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımına ilişkin, "Normalde 5 yıl sürecekti ancak bir yıl önce bitiriyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımına ilişkin, "Normalde 5 yıl sürecekti ancak bir yıl önce bitiriyoruz. Bu da bir rekor, böylesine bir projeyi 4 yıldan az bir zamanda bitirmek, ancak Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibine yakışır." dedi.

Biga'daki toplu açılış töreninde konuşan Binali Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyada ilk olan özelliklerinden bahsetti. Dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin dünyayı dize getirdiğini ifade eden Yıldırım, "İşte bu şartlar altında dahi evelallah, biz dünyanın en büyük projelerini bir bir gerçekleştiriyoruz. Çanakkale, İstanbul boğazının 4. köprüsünü de açmak için gün sayıyoruz. Bugün sıkılan cıvatayla noktalı virgül kondu, önümüzdeki 18 Mart 2022'de de inşallah Gelibolu-Lapseki arasını 5-6 dakikada geçecek tarihi köprüyü açmış olacağız. Çanakkale'mize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Köprünün temelini 3 yıl önce yine bir 18 Mart tarihinde attıklarını dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Normalde 5 yıl sürecekti ancak bir yıl önce bitiriyoruz. Bu da bir rekor, böylesine bir projeyi 4 yıldan az bir zamanda bitirmek, ancak Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibine yakışır. 100 yıllık hayaldi, şimdi gerçek oldu. Bugün dünyada büyük 10 proje var, bunların 7'sini Türkiye yapıyor. Nasıl bir ülke, millet olduğumuzu anlamak için kuzeyden güneye, doğudan batıya seyahat etmemiz yeterli. Yolları böldük hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik. Türkiye'yi batıdan doğuya, kuzeyden güneye birbiriyle yakınlaştırdık. 'Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz' dedik. Bölücü PKK'ya ve FETÖ'ye göz açtırmadık. Geziyle, 17-25 Aralık'la, 15 Temmuz'la geldiler. 15 Temmuz'da ay yıldızlı bayraklarla liderinin çağrısına uyan 'Çanakkale geçilmez' dedi, FETÖ'cülere, alçaklara o geceyi zindan ettiniz. 15 Temmuz'da hayatını bayrak ve ezan için seve seve veren tüm şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyoruz."

"AK Parti'nin yaptıklarının üzerine ne yapacaksınız?"

Yıldırım, iktidar olmak isteyenlerin olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"Heveslenenler, ağızları sulananlar var, iktidar olmak isteyenler var. Elbette iktidar olmak isteyebilirsiniz ama vatandaş size sorar, 'AK Parti'nin yaptıklarının üzerine ne yapacaksınız? 28 bin kilometre bölünmüş yıl yaptılar.' Diyecek misiniz 'Biz bunun üzerine 30 bin kilometre daha yol yapacağız.' Hiç duydunuz mu bunları, hiç vaatlerini gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü böyle bir kabiliyetleri yok. '56 havalimanını 90'a çıkaracağız' dediklerini duydunuz mu? '445 bin kilometre fiber hattını, hızlı internet akım yollarını 800 bin kilometreye çıkaracağız' diyebiliyorlar mı? Bunların ki sadece laf üstüne laf. Biz laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan bir hükumet olduk. Köprülerle boğazlarımızı, denizlerimizi aştık. Viyadüklerle vadilerimizi birleştirdik, tünellerle dağları deldik, Ferhat olduk, Şirin'e ulaşmak, milletimize ulaşmak için gece gündüz demeden çalıştık, çabaladık. Şimdi sizlere soruyorum hazır mıyız? 2023'te bunlara yeni bir ders vermeye hazır mısınız? 2023'te destan yazacak mıyız? 2023'te tekrar sayın Cumhurbaşkanımızı rekor oyla seçecek miyiz?"

Yıldırım, yapmaları gereken önemli işler olduğuna değinerek şöyle devam etti:

"Etrafımızda bir şer kuşağı var. Güneyimizde bir terör devleti oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim de ahdimiz, kararlılığımız onları yerle yeksan etmek, terörün bütün kalıntılarını sadece kendi topraklarımızda değil, hudutlarımızın dışında da tamamen yok etmektir. Bu ülke için plan yapanlar şunu aklından çıkarmasın; Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye emperyal hedeflerine ulaşacakları bir ülke değil, çünkü bu ülkenin sevdalısı var, reisi var, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir değeri var. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Ay-yıldızlı bayrağımızı göklerde daha da yukarılara çıkarmaya çalışacağız. Ezanlarımızı dindirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Kardeşliğimizi çok daha kuvvetlendireceğiz. Birbirimizi daha çok seveceğiz, daha çok anlayacağız. Elbette ki farklılıklarımız var, göz rengi, saç rengi, ten rengimiz farklı olabilir. Ama gözlerimizden dökülen yaşların rengi aynıdır."

Binali Yıldırım, eski iktidarlar döneminde Çanakkale'ye hizmetlerin ihmal edildiğini, bölünmüş yollar, Çanakkale Havalimanı'nda yapılan hizmetler ve GESTAŞ'ın kurulmasıyla Çanakkale'yi denizden, karadan ve havadan ulaşılabilir hale getirdiklerini sözlerine ekledi.

1915 Çanakkale Köprüsü, Binali Yıldırım, Çanakkale, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Çanakkale'deki toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Çanakkale'deki toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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