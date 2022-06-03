AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, anaokulu açılışında konuştu - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, anaokulu açılışında konuştu

03.06.2022 17:08

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Artık alfabe okur yazarlığında yüzde 100'lere yaklaştık. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yapılacak anaokulları, ana sınıflarıyla okul öncesi 3,4,5 yaşı da aynı oranlara taşıyacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Artık alfabe okur yazarlığında yüzde 100'lere yaklaştık. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yapılacak anaokulları, ana sınıflarıyla okul öncesi 3,4,5 yaşı da aynı oranlara taşıyacağız." dedi.

Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile eşi Nebahat Özer, Türk Kızılayın "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Çankırı'da hayırseverler tarafından yaptırılan Hacı Mehmet Üner Kızılay Anaokulu'nun açılışına katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığınca okul öncesi eğitimde büyük bir hamle başlatıldığını söyledi.

Çocukluğu döneminde okul çağındaki eğitimin bile imtiyazlı bir iş olduğuna işaret eden Yıldırım, "Ben üç sınıfı bir arada okuduğumuzu biliyorum. Dolayısıyla o günler geride kaldı. Artık alfabe okur yazarlığında yüzde 100'lere yaklaştık. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yapılacak anaokulları, ana sınıflarıyla okul öncesi 3,4,5 yaşı da aynı oranlara taşıyacağız." diye konuştu.

Okul öncesi çocukların kişilik oluşumunun, alışkanlıklarının ve birçok sosyalleşme konusunun bu dönemlerde olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Ağaç yaşken eğilir." atasözümüzün gereği olarak bu yaşlarda kazanılan alışkanlıkların, sonraki yıllarda kişilik özelliklerini oluşturduğunu anlattı.

Yıldırım, "Yavrularımız bugün dünya şartlarında günün büyük kısmını bizim yanımızda geçirmiyor. Onları öğretmenlerimizin emniyetli ellerine teslim ediyoruz. Onları en güzel şekilde işleyerek hayata hazırlıyorlar." dedi.

Yapılan anaokullarını Milli Eğitim Bakanlığının büyük bir istekle sahiplendiğini dile getiren Yıldırım, "Bunu çok kıymetli buluyorum. 52'ncisini açıyoruz, hedefimiz Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında 81 ile 81 anaokulu projesini tamamlamak." ifadelerini kullandı.

Çankırı'ya yapılan hizmetlerden bahseden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Memleketin işleri için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere canla başla 20 yıldır çalışıyoruz. Allah ömür verirse, milletimizin duası, desteği devam ettiği müddetçe bundan böyle de çalışmaya, memleketimiz, milletimiz için üretmeye devam edeceğiz. Birçok olay yaşadık. 20 yıl bir bakışta göz açıp kapayıncaya kadar geçti ama birçok olayla imtihan olduk ve hepsinden de başarıyla geçtik. Zaman zaman yaşanan zorluklar dolayısıyla moraller bozulabiliyor ama şunu hepimiz iyi bilmeliyiz; ülkemizde gidemediğimiz şehirler vardı, gidemediğimiz bölgeler vardı, can ve mal güvenliği her şeyin önünde geliyordu. Elhamdülillah bunları geride bıraktık. Bugün küresel bir zorluk yaşıyoruz. Pandemi sonrası bu bütün dünyanın yaşadığı bir zorluk. 90'lı yıllarda biz yaşamıştık, 20 yıl içerisinde son yıllarda bunu yaşıyoruz ama herkes rahat olsun, emin olsun. Bunların da üstesinden geleceğiz ve yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, anaokulu açılışında konuştu
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, anaokulu açılışında konuştu
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, anaokulu açılışında konuştu
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, anaokulu açılışında konuştu

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Kaynak: AA

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