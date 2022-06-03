Binali Yıldırım: "Milletimizin mal güvenliği, can güvenliği var" - Son Dakika
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Binali Yıldırım: "Milletimizin mal güvenliği, can güvenliği var"

03.06.2022 22:50

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bu ülkede gidemediğimiz, bayrağımızı açamadığımız yerler vardı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bu ülkede gidemediğimiz, bayrağımızı açamadığımız yerler vardı. Şimdi Allah'a şükür memleketimizin her yerinde varız. Milletimizin mal güvenliği, can güvenliği var." dedi.

Yıldırım, Türk Kızılayın "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında hayırseverler tarafından yaptırılan Hacı Mehmet Üner Kızılay Anaokulu'nun açılışına katılmak üzere geldiği Çankırı'da, Korgun ilçesini ziyaret ettikten sonra Kızlaryolu Baraj inşaatında incelemelerde bulundu.

Daha sonra Kurşunlu Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Yıldırım, Çankırı'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kızlaryolu Barajının bölgeye önemli katkılar sağlayacağını anlatan Yıldırım, "3 ile hizmet edecek. Öyle sıradan bir iş değil. O barajı yanına gidince Türkiye'nin ne kadar güçlü bir ülke ve devlet olduğunu bir kez daha gördüm. Birileri buna hayali baraj diyordu. Heyetler gelip inceleme yaptırıyorlardı. Şimdi bir daha gelsinler de görsünler." diye konuştu.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine değinen Yıldırım, "Bu ülkede gidemediğimiz, bayrağımızı açamadığımız yerler vardı. Şimdi Allah'a şükür memleketimizin her yerinde varız. Milletimizin mal güvenliği, can güvenliği var. Yetmez, bölücüler ülkemize gelmeden önlerini keselim dedik. Suriye sınırımızın güneyinde 711 kilometresini bitirdik. 911 kilometreye kadar da bir güvenlik kuşağı oluşturuyoruz. Amacımız terör unsurlarının, bölücülerin ülkemize girmeden orada işlerinin bitirilmesi." ifadelerine yer verdi.

Yaşanan zorlukların birlikte atlatılacağını anlatan Yıldırım, "Son 3 yıldır zorluk yaşıyoruz. Bir

tek biz mi yaşıyoruz? Bütün dünya yaşıyor. Önce korona çıktı. 2,5 sene her şey allak bulak oldu. Evimizden çıkamadık. İşlerimizi tam anlamıyla yapamadık. Bütün dünyada böyle oldu. Bunu atlattık derken bu sefer de savaş çıktı. Bu hiçbirimizin arzu etiği bir şey değil ama hiç merak etmeyin her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır. Var gücümüzle bu zorlukların üstesinden gelmek için çalışıyoruz." dedi.

Kurşunlu'nun ardından Atkaracalar ve Çerkeş ilçelerini ziyaret eden Yıldırım, Çankırı'dan ayrıldı.

Binali Yıldırım: Milletimizin mal güvenliği, can güvenliği var
Binali Yıldırım: Milletimizin mal güvenliği, can güvenliği var
Binali Yıldırım: Milletimizin mal güvenliği, can güvenliği var
Binali Yıldırım: Milletimizin mal güvenliği, can güvenliği var

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım: 'Milletimizin mal güvenliği, can güvenliği var' - Son Dakika

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