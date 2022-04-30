Binali Yıldırım: 20 yıldır her türlü zorlukları aşa aşa buralara geldik. Bu zorluğu da aşacağız" - Son Dakika
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Binali Yıldırım: 20 yıldır her türlü zorlukları aşa aşa buralara geldik. Bu zorluğu da aşacağız"

30.04.2022 22:45

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yaşadıkları bütün sıkıntıların üstesinden geçmişte olduğu gibi bundan sonra da geleceklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yaşadıkları bütün sıkıntıların üstesinden geçmişte olduğu gibi bundan sonra da geleceklerini belirtti.

Binali Yıldırım, Erzincan Valiliğinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği "Büyük İftar Buluşması"nda yaptığı konuşmada, iftar sofrasında hemşehrileriyle olmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 2020 ile 2021 yıllarında Kovid-19 salgını nedeniyle ramazan aylarında bir araya gelinemediğini ve insanların birbirine uzak kaldığını hatırlatan Yıldırım, hastalığın defedildiğini ancak zor günler yaşandığını söyledi.

Bir mikrobun bütün dünyayı dize getirdiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Birçok gelişmiş, zengin, böbürlenen ülke bu salgında maalesef aciz ve çaresiz duruma düştü. Ama Türkiye bizim ülkemiz, her zaman olduğu gibi zor zamanlarda da sadece kendi vatandaşını değil, dünyayı da ihtiyaç sahibi olan ülkeleri de insanları da unutmadı. 160 ülkeye bu hastalık zamanında destek olduk, sağlık malzemesi gönderdik. Şehir hastaneleri bu dönemde hayat kurtardı. 'Şehir hastanelerini neden yapıyorsunuz?' diyen, acımasızca üzerimize gelenler bir kez daha mahcup oldu."

"Bu topraklar bizim kaderimiz. Onun için güçlü olmak durumundayız"

Binali Yıldırım, Kovid-19 salgını sonrası Rusya- Ukrayna savaşının başladığına işaret ederek, yine bir belirsizlikle karşı karşıya kaldıklarını aktardı.

Zor bir coğrafyada yaşadıklarını anlatan Yıldırım, "İbn-i Haldun diyor ki; 'Coğrafya kaderdir.' Bu topraklar bizim kaderimiz. Onun için bu topraklarda güçlü olmak durumundayız. Bu topraklarda ayakta kalmak zorundayız. Bunun için de kahraman Mehmetlerimiz gece-gündüz demeden sınır kapılarında yaz-kış nöbet tutuyorlar ve milletimize gelebilecek her türlü tehlikeye karşı canlarını siper ediyorlar." diye konuştu.

Vatan savunması yolunda hayatını seve seve veren şehitlere rahmet dileyen Yıldırım, ülke olarak zor zamanlardan geçtiklerini dile getirdi.

Zor zamanlarda bir ve beraber dayanışma içinde bulunmanın, bu ülkenin en büyük özelliği olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Erzincan bunu çok daha iyi bilir çünkü Erzincan depremlerden, felaketlerden, acılardan çok çekmiş bir şehrimiz. Her karanlık gecenin arkasında aydınlık bir sabah vardır. Yaşadığımız bütün bu sıkıntıların üstesinden geçmişte nasıl geldiysek, bundan sonra da geleceğiz. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın, 20 yıldır her türlü zorlukları aşa aşa buralara geldik. Bu zorluğu da aşacağız. Yeter ki değerli hemşehrilerim, bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım ay yıldızlı bayrağımızın altında millet olarak dimdik duralım. Bunu başardığımızda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı yoktur."

İftar programına Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Erzincanlılar katıldı.

Binali Yıldırım: 20 yıldır her türlü zorlukları aşa aşa buralara geldik. Bu zorluğu da aşacağız
Binali Yıldırım: 20 yıldır her türlü zorlukları aşa aşa buralara geldik. Bu zorluğu da aşacağız
Binali Yıldırım: 20 yıldır her türlü zorlukları aşa aşa buralara geldik. Bu zorluğu da aşacağız
Binali Yıldırım: 20 yıldır her türlü zorlukları aşa aşa buralara geldik. Bu zorluğu da aşacağız

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Kaynak: AA

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