AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Grizu-263A Uzay Takımı'yla buluştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin ilk cep uydusunu tasarlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263A Uzay Takımı'yla bir araya geldi.

Kilimli Belediyesini ziyaretinde Grizu-263A Uzay Takımı üyeleriyle görüşen Yıldırım, tanıştığı öğrencilere başarı diledi.

Takımın çalışmaları hakkında bilgi alan Yıldırım, 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin ismini takıma vererek kadirşinaslık yaptıkları için takım üyelerini tebrik etti.

Küçük ölçekli yerli uydu yapımında takımın epey başarısının olduğunu söyleyen Yıldırım, bu yılın ilk uydu faaliyetini Grizu 263A Uzay Takımı'nın gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yıldırım, küçük ama anlamlı uydunun 525 kilometre yükseklikte düşük yörüngede faaliyete geçtiğini belirterek, "Hepimiz biliyoruz ki büyük işler küçük adımlarla başlar. Böyle başladı, kara elmasın bulunduğu karanlık derinliklerden uzayın derinliğine bundan böyle insanlı insansız uzay yolculuğunu başlatmak için atılan ilk adım bu, Grizu 263." diye konuştu.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) desteğinden de bahseden Yıldırım, uydunun fırlatma maliyetinin yapımından fazla olduğunu vurgulayarak, "Bütün bunların amacı, yerli ve milli teknolojiye sahip olmak. Bunun için güzel iş başardınız. Sizleri tebrik ediyorum." dedi.

"Türkiye önemli bir uydu işletmecisidir"

Binali Yıldırım, bakanlığı döneminde başlatılan yüksek irtifa uydu teknolojisi konusunda epey mesafe alındığından da bahsederek, şu bilgileri verdi:

"Şu anda Türksat 6A uydumuz tamamen yerli imkanlarla yapılıyor. Uydu Üretim Mükemmeliyet Merkezi'ni kurduk. Uydu üretimi orada yapılıyor ve önümüzdeki sene 2023'ün sonunda bu uyduyu da yörüngesine göndereceğiz. 30 bin kilometrenin üzerinde bir yörüngede olacak. En son teknoloji, burada internet yayınları gibi her türlü data nakli gerçekleşmiş olacak. O da tamamen sizin gibi Türk mühendislerin el emeği göz nuruyla yapılan bir iş. Böylece uydu teknolojisinde yerli ve milli imkanları harekete geçiren ilk 10 ülke arasında Türkiye de yerini almış olacak. Türkiye aynı zamanda önemli bir uydu işletmecisidir."

Türksat'ın bakanlığı döneminde kurulduğunu anımsatan Yıldırım, "Şu anda Türksat 5A, 5B ile beraber bütün dünyanın yüzde 97'si kapsama alanımıza girdi. Bu büyük başarı. Biliyorsunuz Fatih projesiyle bütün okullara internet götürdük. Gelecekte baz istasyonları kaybolacak, uydu üzerinden internet yayınları çok daha hızlı şekilde gerçekleşecek. O yüzden sizin yaptığınız bu uyduyu çok anlamlı buluyorum. Bunlar adeta uydu sürülerine dönüşecek." ifadelerini kullandı.

"Artık daha büyük hayaller kurmanın zamanı"

Takım danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi de uzayda bulunan cep uydudan sinyalleri başarılı şekilde aldıklarını belirterek, "Hayallerimiz bir noktada gerçekleşti ve artık daha büyük hayaller kurmanın zamanıdır." dedi.

Takım kaptanı Muzaffer Duysal da cep uydunun özellikleri hakkında bilgi verdi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Ömer İleri, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da takım üyelerini tebrik etti.

Yıldırım, daha sonra kendisine cep uydu maketi takdim eden takım üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.