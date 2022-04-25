AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, İstanbul'da katıldığı iftarda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, İstanbul'da katıldığı iftarda konuştu Açıklaması

25.04.2022 22:40
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, İstanbul'da katıldığı iftarda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Vesayetlere, darbe girişimlerine nasıl milletle beraber dimdik durarak karşı koydu isek bugün yaşadığımız hayat pahalılığını, enflasyonu ve ekonomik sıkıntıları da aşacağız, bundan zerre kadar şüpheniz olmasın.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Vesayetlere, darbe girişimlerine nasıl milletle beraber dimdik durarak karşı koydu isek bugün yaşadığımız hayat pahalılığını, enflasyonu ve ekonomik sıkıntıları da aşacağız, bundan zerre kadar şüpheniz olmasın." dedi.

Yıldırım, Bahçelievler Kongre Merkezi'ndeki "Geleneksel İftar Programı"nda ramazanın kıymetinin son 2 yıl devam eden pandemi sürecinde daha iyi anlaşıldığını, insanların bir araya gelemediğini anımsattı.

Salgının bitme noktasına geldiğini, çok kısa sürede normal hayata dönülmesini umut ettiğini belirten Yıldırım, "Son 2 yıl herkesin kimyasını bozdu, hatta dünyanın kimyası bozuldu. 'Dünyanın çivisi çıktı' desek yanlış olmaz çünkü tedarik zinciri kayboldu. Üretilmesi gereken ürünler üretilemedi, iş hayatı ve seyahatler aksadı. Bütün bunların karşılığı enflasyon, fiyat artışı olarak döndü ve neticede insanımıza, milletimize bir maliyet çıktı." diye konuştu.

Yıldırım, Ukrayna ile Rusya arasında süren savaşın ekonomiye etkilerine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayında 150 dolar olan doğal gaz, 1500 dolara çıktı, bir ara 3 bine kadar yükseldi. Petrol 55 dolardan çıktı 130 dolarlara. Tabii bunlar tepeden tırnağa her şeyi çok etkiledi ve fiyatları çok arttırdı. Hepimiz, vatandaşlarımız sıkıntı içerisine düştü. Bu Türkiye'ye özgü bir şey değil. Bütün dünyanın içinde olduğu, üstesinden gelemediği küresel bir sorun ama sorun küresel diye kayıtsız kalacak halimiz yok. Eldeki imkanlarla vatandaşımızın sıkıntılarını azaltacak tedbirler de almamız gerekiyor. Tarım ve gıda sektöründe, üretimin her alanında yaşananları Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün Hükümetimiz yakından takip ediyor. Tedbirler de tek tek alınıyor. Yirmi yıldır beraberiz, bunlar da geçecek, kışın sonu bahar. Bu sıkıntıları birer birer aşarak geliyoruz. Daha güzel günleri yine birlikte yaşayacağız."

Sağlığın her şeyden önce geldiğine dikkati çeken Yıldırım, salgın öncesinde şehir hastaneleri konusunda kendilerini acımasızca eleştirenlerin şehir hastanelerinin nasıl hayat kurtardığını bu süreçte gördüklerini vurguladı.

"Bizim en büyük dostumuz yine kendi milletimiz"

Yıldırım, yolları, hastaneleri, köprüleri ve tünelleri yaparken acımasızca üzerlerine gelenlerin nedamet dilemesi gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şimdi bu hastaneler, bu yollar hayat kurtarıyor. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik. Dedik ki, 'Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz.' Onun için de sınırlarımızın güneyinde kahraman askerlerimiz gece gündüz demeden, iftar sofralarında güvenli bir şekilde bir araya gelebilmemiz için terör örgütlerine göz açtırmıyorlar. Terör örgütünün kontrolüne girmiş siyasi kadrolar, çeteci Ermenilerin Doğu ve Güneydoğu'da katlettiği dedelerimizin o acılarını umursamaz bir şekilde 'Ermeni soykırımı' diye kanun teklifi verebiliyorlar. Bu topraklar bize öyle rastgele gelmedi, büyük bedeller ödedik. 780 bin kilometrekare vatan toprağımızda bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız ve ay yıldızlı bayrağımız altında birlikte Türkiye olacağız."

Yıldırım, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada ayakta kalmak ve güçlü olmak mecburiyetini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"En ufak sivri bir laf ettiğinizde müttefik bildiğimiz ülkeler bize ambargo uyguluyor. Artık kendi imkanlarımızla savunma sanayinde yerli ve milli çalışmalarımızla bu tehditleri geride bıraktık. Kendi insanımızın, milletimizin gücüne güveneceğiz, bizim en büyük dostumuz yine kendi milletimizdir. Vesayetlere, darbe girişimlerine nasıl milletle beraber dimdik durarak karşı koydu isek bugün yaşadığımız hayat pahalılığını, enflasyonu ve ekonomik sıkıntıları da aşacağız, bundan zerre kadar şüpheniz olmasın. Bu dünyada yaşanan bir sorun ama Türkiye olarak biz tedbirlerimizi tek tek alıyoruz. Yaz aylarında bunun sonuçlarını da hep beraber görmüş olacağız."

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın ev sahipliğinde düzenlenen, sivil toplum kuruluşları başkanları, vakıf ve dernek temsilcilerinin de katıldığı iftarda yaklaşık 2 bin kişi birlikte oruç açtı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Büyükçekmece'deki iftar programında konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Büyükçekmece'deki iftar programında konuştu Açıklaması

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Kaynak: AA

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