AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kazakistan ziyaretini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Kazakistan ile ikili ilişkileri daha ileriye taşıyarak Kafkaslar ve Orta Asya'da lokomotif rolü oynamayı ve teşkilatın daha etkin çalışmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını" söyledi.

Yıldırım, Kazakistan'daki temaslarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı sıfatıyla ilk yurt dışı ziyaretini kardeş Kazakistan'a gerçekleştirdiğini söyledi.

Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan ile başkent Nur Sultan'daki temaslarının verimli geçtiğine işaret eden Yıldırım, "Bu ziyaretim Kazakistan'ın kuruluşunun 30. yıl dönümü arifesinde gerçekleşiyor olması açısından da ayrı bir önemli. 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan ettiğinde 20 dakika içinde ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştu. Dolayısıyla Türkiye, Kazakistan'a çok önem veriyor." diye konuştu.

Yıldırım, Kazakistan'ın 30 yıldaki başarılarını çok anlamlı bulduklarını belirterek "O zor yıllardan Kazakistan, bugün modern şehirleri olan, ticaretini 100 milyar dolara çıkarmış ve TDT içerisinde çok önemli bir ülke konumuna geldi. Bizim amacımız ikili ilişkileri daha ileriye taşıyarak Kafkaslar ve Orta Asya'da lokomotif rolü oynamak ve teşkilatın daha etkin çalışmasına katkı sağlamak." ifadesini kullandı.

Bunun için üst düzey Kazak makamlarıyla yapılan görüşmelerde ikili ilişkiler dahil olmak üzere TDT çerçevesindeki iş birliklerini değerlendirdiklerini kaydeden Yıldırım şöyle devam etti:

"İstanbul Zirvesi'nde alınan kararların uygulanması ve özellikle 'Türk Dünyası-2040' vizyon belgesinin nasıl ele alınacağını ve üye ülkeler arasında nasıl bir çalışma yapılacağına dair konuları görüştük. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmemizde teşkilatın bundan sonraki süreçte daha fail daha etkin bir hale gelmesi için önerilerini aldık. Ayrıca Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'ın bölgesel zenginlik merkezi haline getirilmesi için kurulacak serbest ekonomik bölgesinde Türk devletlerinin etkin olarak yer almasını da değerlendirdik."

Yıldırım, TDT Aksakallar Konseyi olarak ticaretin kolaylaştırılması, lojistik güzergahların geliştirilmesi ve kültürel etkileşim alanlarındaki faaliyetlere ağırlık vereceklerini de sözlerine ekledi.