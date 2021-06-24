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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Lapseki Gençlik Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Lapseki Gençlik Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması

24.06.2021 18:43
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Lapseki Gençlik Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Hayalleri birer birer gerçeğe dönüştüren bir iktidarın mensuplarıyız. Bir liderin arkadaşlarıyız. Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi memleket sevdasıyla, millet aşkıyla yılların biriktirdiği sorunları torunlara havale etmeden çöze çöze bugünlere geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Hayalleri birer birer gerçeğe dönüştüren bir iktidarın mensuplarıyız. Bir liderin arkadaşlarıyız. Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi memleket sevdasıyla, millet aşkıyla yılların biriktirdiği sorunları torunlara havale etmeden çöze çöze bugünlere geldi." dedi.

Yıldırım, Lapseki Gençlik Merkezi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Lapseki'ye 3'üncü kez geldiğini ancak 18 Mart 2018'de ilçede gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temel atma törenini unutamadığını belirtti.

Köprünün temeli için düzenlenen törene 10 binden fazla kişinin katıldığını anımsatan Yıldırım, "Hayaldi, gerçek oluyor, çoğu gitti azı kalıyor. Önümüzdeki sene bu vakitlerde artık kuleden çıkıp tüm Trakya'yı, Ege'yi temaşa edeceğiniz ve üzerinden 5-6 dakikada geçeceğiniz muhteşem eser Çanakkale'ye hizmet etmeye başlayacak." diye konuştu.

Köprünün 100 yıldır Türkiye'nin gündeminde olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Niye yapılamadı? Niye bugünlere kadar olmadı? Bunu düşünmenizi özellikle istirham ediyorum. Memleket sevdalısı, millet sevdalısı olmak başka bir şeydir. Hayalleri birer birer gerçeğe dönüştüren bir iktidarın mensuplarıyız. Bir liderin arkadaşlarıyız. Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi memleket sevdasıyla, millet aşkıyla yılların biriktirdiği sorunları torunlara havale etmeden çöze çöze bugünlere geldi. Bundan sonra da aynı kararlılıkta Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla, Çanakkale Destanı'nı yazdığımız bu topraklarda şehitlerimizin ruhunu şad edecek eserleri, dev projeleri hayata geçiriyoruz."

Yıldırım, AK Parti iktidarları döneminde Çanakkale'ye 318 kilometre bölünmüş yol kazandırdıklarını dile getirdi.

Lapseki'ye 35 dönüm yeşil alanı ve millet bahçesini de kazandıracaklarını anlatan Yıldırım, "Lapseki o günden bugüne büyük gelişme göstermiş. Alt yapı büyük oranda hallolmuş. Gençlik merkezleri gençlerin sosyalleştiği, arkadaşlıklar kurduğu beraber gelecek planları yaptığı yerdir. İçinde yok yok. Her türlü fonksiyon var. Eğitim, bilim, kültür, spor her şey var. Türkiye genelinde 350 gençlik merkezi yapmışız. Lapseki Gençlik Merkezi de bunlardan biri. Kısa süre sonra da inşallah burasının açılışını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Lapseki Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Çanakkale, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Lapseki Gençlik Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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