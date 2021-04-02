AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Menemen'de partililere seslendi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Menemen'de partililere seslendi

02.04.2021 13:39
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Menemen'de partililere seslendi, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Menemen ilçesinde partililere seslendi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Menemen ilçesinde partililere seslendi. "2023'te milletin adamı, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçiyoruz değil mi Menemen?" diye soran Yıldırım, "2024'de de İzmir'deki hedefimiz, yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak" dedi.

İzmir'de ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın ilk durağı Bakırçay Üniversitesi oldu. Rektör Prof. Dr. Mustafa Berktaş'ı makamında ziyaret eden Yıldırım, anı defterini imzaladı. Yıldırım'a üniversite ziyareti sırasında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı eşlik etti.

Daha sonra Menemen Belediyesi'ne geçen Binali Yıldırım'ı burada, çok sayıda partili karşıladı. Beraberinde AK Parti İzmir Milletvekilleri Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Necip Kalkan, Hamza Dağ ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli bulunan Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında pandemi ile mücadelenin süreceğini belirterek, şöyle dedi:

"Bu bir salgın. Sizin heyecanınıza, sevginize, başım gözüm üstüne yürekten katılıyorum ama lütfen bu tedbiri elden bırakmayalım. Maske, mesafe kuralları şu an biraz ihlal edildi. Biraz dikkat edelim. Güzel işleri başaracağız. Çok işimiz var. Bu sevginiz bizim gücümüzü arttırıyor. Mübarek cuma günü biz de bugün Menemen Belediye Başkanımıza bir hayırlı olsun ziyareti yapıyoruz. Aklımdan böyle bir planlama geçmedi. Sessiz sedasız bir ziyaret olsun kimse katılmasın diye de il başkanı arkadaşlarımıza tembih ettim ama sevgi engel tanımıyor. Allah, sizlerden razı olsun.  Gençlerle yüz yüze geleceğimiz, kucaklaşacağımız o günlerin elbette yakın olmasını rabbimden niyaz ediyoruz. Gayret edeceğiz ve tedbiri elden bırakmayacağız."

'HEDEF, YEREL HİZMETİ AK PARTİ HİZMETİYLE BULUŞTURMAK'

İzmir'de hedefin yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Menemen'in güzel şeylerle anılması lazım. Menemenliler bunu hak ediyor. Görevi devralan Aydın başkanımızın Menemen'in aydınlık günleri için canla başla çalışacağına yürekten inanıyoruz. Bu sevgi, bu inancımızı daha da sağlamlaştırıyor ve pekiştiriyoruz. Kendisine Allah'tan muvaffakiyet diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Biz de kongremiz bitirdik. Yeni döneme, 'Bismillah' dedik. Yeni dönem nedir? 2023 ve 2024 hedeflerine ulaşmak. 2023'te milletin adamı, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçiyoruz değil mi Menemen? 2024'de de hedefimiz, yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak. Bunun yolu Menemen'de, Kiraz'da, Bayındır'da, Bergama'da ve Ödemiş'te. Cumhur İttifakı gittikçe güçlenerek, devam ediyor. Hem Türkiye genelinde hem de belediyelerimizde iş birliğini daha da güçlendirerek sürdüreceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Menemenli ve İzmirli hemşerilerimi selamlıyorum. Cumanız mübarek gününüz aydın olsun" dedi.

'MENEMEN'DE YENİ BİR ATILIM DÖNEMİ BAŞLATIYORUZ'

Menemen'de yeni bir dönemin başladığını ifade eden Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan ise,  "Menemen 200 bin nüfusu ile İzmir'in en hızlı gelişen ilçesidir. Tarımdan sanayiye, eğitimden spora her alanda yatırımlara ihtiyaç bulunmaktadır. Sayın Genel Başkanvekilimiz, bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetleri yakinen biliyorum. Menemen'de yeni bir atılım dönemi başlatıyoruz. İhtiyaçlarımızı büyüklerimizin desteğiyle gidereceğimize söz veriyorum" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de "Belediyenin başında başkanvekili olarak Aydın Pehlivan kardeşimiz var. Pehlivan'a meclis üyelerimize ve Menemen teşkilatına çok güveniyoruz. Menemen'in kaderini değiştirecekler. Menemen'de çok şey değişecek" diye konuştu.

Yıldırım, Katip Çelebi Üniversitesi'ne gerçekleştireceği ziyaret için ilçeden ayrıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Menemen'de partililere seslendi
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Menemen'de partililere seslendi
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Menemen'de partililere seslendi
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Menemen'de partililere seslendi
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Menemen'de partililere seslendi
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Menemen'de partililere seslendi
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Menemen'de partililere seslendi
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Menemen'de partililere seslendi
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Menemen'de partililere seslendi
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Menemen'de partililere seslendi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Menemen'de partililere seslendi - Son Dakika


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