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Binali Yıldırım, Harmandere Konutları'nın anahtar teslim törenine katıldı - Son Dakika

Binali Yıldırım, Harmandere Konutları'nın anahtar teslim törenine katıldı

28.12.2021 16:41

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "İstanbullu bir tercih yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "İstanbullu bir tercih yaptı.

Onun tercihinin başımızın üzerinde yeri var. Belki bu tercih bizim için fırsattır, İstanbul için fırsattır. 25 yıl gönül belediyeciliğiyle bu değişimin 94'ten öncesi unutuldu. Bu değişimi kıyaslama imkanı bulacak İstanbullular" dedi.

Pendik'te gecekondu dönüşümünde inşa edilen Harmandere Konutları'nın 2. etabının anahtarları, Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Törende konuşan Binali Yıldırım, bazılarının sözü kar üzerine yazdığını, kar eriyince sözün de eriyip gittiğini ama AK Parti'nin sözü gönüllere yazdığını söyledi.

Yıldırım, günü geldiğinde sözlerin bir bir yerine getirilir olduğunu belirterek, "20 yıllık süre içerisinde sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her köşesinde dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bu günlere geldik. 20 yıl boyunca değerli İstanbullular, değerli kardeşlerim bizi hiç ama hiç yalnız bırakmadınız." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yolun yarısını gittiğini ifade eden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kalan yarısını da izleyelim bakalım. İstanbullu bir tercih yaptı. Onun tercihinin başımızın üzerinde yeri var. Belki bu tercih bizim için fırsattır, İstanbul için fırsattır. 25 yıl gönül belediyeciliğiyle bu değişimin 94'ten öncesi unutuldu. Bu değişimi kıyaslama imkanı bulacak İstanbullular. AK Parti belediyeciliği nasıldı, hemşehrilerine nasıl hizmet ediyordu, nasıl bir anlayışla çalışıyordu, nasıl dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürüyordu, şimdi nasıl? Bunu kıyaslama, göz önüne getirme fırsatı verdi. Bunu değerlendirecek İstanbul ve kararını 2024'te ona göre verecektir. Hizmetler ve dönüşümler burada durmayacak, devam edecek. Önemli olan dönüşümü yapmak değil, yapılan işin de vatandaşın içine sinmesidir."

"Demek reklam çok daha sorunlu, onu çözmeye çalışıyorlar"

AK Parti İl Başkanı Kabaktepe de AK Parti döneminde KİPTAŞ'ın yılda ürettiği konut sayısının 4 bin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bugünkü belediye yönetimi, bizim 4 binlik hızımızı 20 bine çıkaracağını söylüyor. 2,5 yılda bizim hızımızla gitseydiniz 10 bin konut yapmanız lazımdı. Kendi iddia ettiğiniz hıza göre de 50 bin konut yapmanız lazım. İstanbul'un en büyük kulesine çıktım baktım, yeni yapılan Çamlıca'daki kuleye. KİPTAŞ'ın yaptığı 50 bin evi arıyorum hala, bulan varsa bana söylesin. veya bizim hızımızla yapmışlarsa 10 bin konutu da göremedim. Büyükşehirin 2022 bütçesinde sosyal konuta ayrılan para 12 milyon. Depreme ayrılan para 492 milyon. İkisini topladığınızda 500 milyon yapıyor. Reklama ayırdığı para 849 milyon. Demek reklam çok daha sorunlu, onu çözmeye çalışıyorlar."

Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te yeniden başkan yapacaklarına inandığını dile getiren Kabaktepe, "2024'te de İstanbul'da bu toplama yönetimin, bu guguk kuşu siyaseti yapanların, bu köpük belediyeciliğinin, bu merdiven belediyeciliğinin yerine yeninden AK Parti belediyeciliğine İstanbul'un kavuşacağına inanıyorum." dedi.

Törende konuşmaların ardından tapu ve anahtar teslimi yapıldı.

10 bin 344 metrekare alana kurulu, 3 bloktan oluşan, 178 daire ve 12 dükkan barındıran modern konutların ikinci etabının anahtar teslim törenine, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Binali Yıldırım, Harmandere Konutları'nın anahtar teslim törenine katıldı
Binali Yıldırım, Harmandere Konutları'nın anahtar teslim törenine katıldı
Binali Yıldırım, Harmandere Konutları'nın anahtar teslim törenine katıldı

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Binali Yıldırım, İstanbul, AK Parti, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım, Harmandere Konutları'nın anahtar teslim törenine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binali Yıldırım, Harmandere Konutları'nın anahtar teslim törenine katıldı - Son Dakika
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