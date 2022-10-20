AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sağlık durumunun iyi olduğunu, tedbir amaçlı hastanede kontrol altında bulunduğunu bildirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sağlık durumunun iyi olduğunu, tedbir amaçlı hastanede kontrol altında bulunduğunu bildirdi. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah'a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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