AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Surp Vartanants Vakfı'nın iftarına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Surp Vartanants Vakfı'nın iftarına katıldı

27.04.2022 23:40

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bu akşam kurulan bu iftar sofrasının vermek istediği mesaj şudur.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bu akşam kurulan bu iftar sofrasının vermek istediği mesaj şudur. Acı, kan, gözyaşı, geçmişte insanlığın en büyük belası olmuş, bugün de olmaya devam ediyor. Dolayısıyla bize düşen ayrışmayı, kutuplaşmayı, din ve inanç farklılığını öne çıkarmayı değil, insanlık değerlerimizi, birliğimizi, beraberliğimizi çok daha fazla ifade etme zamanıdır." dedi.

Feriköy'deki Surp Vartanants Kilisesi Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına katılan Yıldırım, sofrada bulunan herkesi sevgiyle, muhabbetle selamladığını söyledi.

"Bugün biz Müslümanlar için önemli bir gece, Kadir Gecesi. Bin aydan daha hayırlı olduğu mukaddes kitabımızda ifade edilen gecede, iki dinin mensuplarının bir araya geldiği iftarda bulunmak farklı bir anlam ifade ediyor" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Cenabıhakk'ın, Tanrı'nın mesajları bütün insanlaradır. Bütün peygamberler insanları doğru yola sevk etmek için gönderilmiştir ve dolayısıyla dinimizin adının İslam veya Hristiyan, Yahudilik olması bu gerçeği değiştirmez. Bu akşam kurulan bu iftar sofrasının vermek istediği mesaj şudur. Acı, kan, gözyaşı, geçmişte insanlığın en büyük belası olmuş, bugün de olmaya devam ediyor. Dolayısıyla bize düşen ayrışmayı, kutuplaşmayı, din ve inanç farklılığını öne çıkarmayı değil, insanlık değerlerimizi, birliğimizi, beraberliğimizi çok daha fazla ifade etme zamanıdır."

Türkiye- Ermenistan ilişkileri

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde gelinen noktaya da değinen Yıldırım, "Son günlerde Ermenistan ile Türkiye arasından normalleşme sürecinin başlamasını fevkalade önemli buluyorum. Bu amaçla hava taşımacılığı başladı. Burada Türk vatandaşı olmayan çok fazla Ermeni vatandaşları var. Bunların gitmesi, gelmesi mümkün hale geldi. Bunlar güzel şeyler ama bir de bakıyoruz ki ne zaman beraber yaşadığımız ortak sevinçlerimizin olduğu komşularımızla, normalleşme sürecine Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, girmeye başladığımızda ne oluyor? Uzak ülkelerden bir kışkırtma hareketi başlıyor. Bunu hepimiz ibretle izliyoruz. Bunun hiçbirimize faydası yok. Biz tasada da kederde de sevinçte de bir olduk, bundan sonra da bir olmaya devam edeceğiz. Özellikle bu sofranın hazırlanmasını çok anlamlı ve zamanlı buluyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da herkese hayırlı iftarlar dileyerek konuşmasına başladı.

Bu iftarın aslında analiz edilmesi gereken bir manzara olduğunu dile getiren Maşalyan, "Bugün bir İslam ritüelini bir kilisede gerçekleştiriyoruz. Bir kilisenin salonundan gerçekleştiriyoruz. Burada İslam dostlarımıza iftarlarını açmaları için bir masa kuruldu. Biz de onlarla beraberiz. Az sonra iftar açılacak ve dua edilecek. Biz de onların dualarına amin diyeceğiz." dedi.

Maşalyan, masada iki damar olduğunu, bunlardan birisinin Ermenilerin Türklerle yan yana olması, diğerinin de Hristiyanların Müslümanlarla yan yana olması olduğunu kaydetti.

Ramazan Bayramı'nı da kutladığını dile getiren Maşalyan, "Yüce Allah bu topraklara ve bütün dünyaya sevgisini indirsin, bereketini indirsin. Bu sofralar hep böyle bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şişli İlçe Müftüsü Tahsin Aydın tarafından okunan duanın ardından iftar yapıldı.

İftar programına, AK Parti İstanbul milletvekilleri Volkan Bozkır ve Canan Kalsın, MKYK üyesi Sevan Sıvacıoğlu, AK Parti Şişli İlçe Başkanı Gökhan Yüksel ve Surp Vartanants Kilisesi Vakfı Başkanı Murat Öğer, Ermeni cemaatinden temsilci ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Surp Vartanants Vakfı'nın iftarına katıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Surp Vartanants Vakfı'nın iftarına katıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Surp Vartanants Vakfı'nın iftarına katıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Surp Vartanants Vakfı'nın iftarına katıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Surp Vartanants Vakfı'nın iftarına katıldı

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 'Genç Üyeler Katılım Töreni'ne katıldı (2) AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 'Genç Üyeler Katılım Töreni'ne katıldı (2) AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, İstanbul'da katıldığı iftarda konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, İstanbul'da katıldığı iftarda konuştu Açıklaması

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Surp Vartanants Vakfı'nın iftarına katıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:52 Yaşlı adam, Kadir gecesi için camiye giderken kazada yaşamını yitirdi
00:28 Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 479 yeni vaka tespit edildi
00:07 Liverpool, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti!
00:04 Muğla'da foseptik çukuruna giren 4 kişi metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi!
23:58 Hakan Çalhanoğlu belki de hayatı boyunca Bologna maçını unutamayacak
23:44 İstanbul'daki camiler Kadir Gecesi'nde doldu taştı!
23:30 Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı
23:28 Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyonundaki 'kilit' kelimesinin anlamını açıkladı!
23:24 Beşiktaş macerası Vida için sona erdi! Siyah-beyazlılar, Hırvat savunmacısının yerine gelecek isim için girişimlere başladı
22:59 Ece Ronay'dan takipçisine sütyen yanıtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 00:57:44. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Surp Vartanants Vakfı'nın iftarına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement