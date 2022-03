AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Tekirdağ'da konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Millet İttifakı'na ilişkin, "Diğerleri toplanıyorlar, dağılıyorlar, yuvarlak masalar, kol kola girmeler. Ama bir tane ortakları var ama hiç kimseye göstermiyorlar." dedi.

Tekirdağ programı kapsamında Çorlu ilçesindeki Atatürk Meydanı'nda kurulan stantta partiye üye olanlara rozet takan Yıldırım, ardından AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'a önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirten Yıldırım, "Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Ama bir şeye asla ve asla izin vermedik. Dedik ki 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz.' Onun için 20 yıldır amansız bir şekilde bölücü terör örgütüyle, PKK ve FETÖ terör örgütüyle amansız mücadelemiz devam ediyor. Şehitler verdik ama özgürlüğümüzden, bağımsızlığımızdan asla taviz vermedik." diye konuştu.

"Biz böyle yaparken ülkeyi yönetmeye talip olanların askere, polise silah çekip onları şehit edenlerle kapının arkasında iş tutanları da size havale ediyorum, Tekirdağlılara havale ediyorum." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz 15 sene bu seçim tezgahından geçtik. Her türlü denetimden geçtik. Her seferinde de elhamdülillah milletimizden ibra olduk. Şimdi biz diyoruz ki Cumhur İttifakı olarak MHP, AK Parti, Büyük Birlik Partisi, Türkiye'nin bekası için, ülkemizin geleceği için, milletimizin refahı için tekrar hazır mıyız? Evet. Yeni bir destan yazacak mıyız? Evet. Allah sizden razı olsun. Tabii diğerleri toplanıyorlar, dağılıyorlar, yuvarlak masalar, kol kola girmeler. Ama bir tane ortakları var ama hiç kimseye göstermiyorlar. Yani kardeşim eğer ortaksanız çıkın deyin ki ortağımız burada. Sen gözükme ama bize destek vermeye devam et diyorlar. Böyle iş yok. Onun için uyanık olacağız. Dostu ve dost olmayanı birbirine karıştırmayacağız."

Yıldırım, Trakya'nın, özgürlüğün ne kadar değerli olduğunu bilen yerlerden olduğunu ifade etti.

"Elhamdülillah aç kaldık, susuz kaldık ama özgürlüğümüzden asla vazgeçmedik. Bunun için birliğin beraberliğin ne demek olduğunu biz en iyi şekilde bilenlerdeniz." diyen Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugüne kadar birçok sorunla yüzleştik. Vesayet heveslerinde, PKK terör örgütüyle, cumhurbaşkanı seçmeyi engelleyenlerle, partimizi kapatmaya çalışanlarla, gezicilerle, 17-25 Aralık kolluk ve yargı darbe heveslileriyle, 15 Temmuz FETÖ terör örgütüyle mücadele ede ede bugünlere geldik. Tabiri caizse şeytan taşlamaktan arta kalan vakitlerde yollar, hastane, okullar, fabrikalar yaptık ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürdük. Bütün bunları yapa yapa bugünlere geldik. Çünkü bu millete sevdalıyız. Sevdanız olmasa bunları yapamazsınız."

"En kötü barış bile çok daha hayırlıdır"

Yıldırım, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşta Türkiye'nin barış için çalıştığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir çocuğun gözyaşı, bir çocuğun hayatı hiçbir şeyle ölçülmez. En kötü barış bile çok daha hayırlıdır, çok daha iyidir. Türkiye bu konuda aktif rol oynuyor. Avrupa ülkeleri maalesef yine ikiyüzlü davranışlarını burada da gösteriyorlar. Şimdi karışıklıkta, tahliyelerde yine bizim Kızılay'ımız, AFAD'ımız iş başında ve oradan masum insanları getiriyoruz. Burada misafir ediyoruz. Sadece kendi vatandaşlarımız değil diğer ülkelerin vatandaşlarına da aynı hizmeti veriyoruz. Nerede bir sıkıntı varsa, nerede bir zorluk varsa, nerelerde bir kriz varsa evelallah Türkiye'nin yardım eli orada. İnsanların dertlerine derman olmaya çalışıyoruz."

Türkiye'nin yardıma ihtiyacı olan ülkelerin yanında olmaya devam edeceğini aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

" Arakan'da, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Karabağ'da biz varız. Yardım bekleyen, destek isteyen, insanlık ölmedi dediğimiz her noktada biz varız. Dünya savaşından sonra kurulan Birleşmiş Milletler bugünün şartlarına göre savaşı kazanan ülkeler bir araya geldiler sözleşme hazırladılar. Bu sözleşme de 5 tane ülkeye ayrıcalık tanıdılar. Veto etme hakkı. Bu hakkı kim verdi onlara? Bütün dünya mı, hayır. Kendi kendilerine yetki verdiler. Şimdi artık gün o gün değildir. O günün şartları bitmiştir. Bu anlayışla küresel barış sağlanabilir mi? Birleşmiş Milletler artık bugünkü yapısıyla küresel sorunlara çözüm üretemiyor. Küresel barışı tesis edemiyor. Bu artık ispatlanmıştır. Bu sistemden memnun olan hiç kimse yoktur. Sadece beş biraderler vardı. Beş büyük birader. Kendilerine, düşünün. Onun için Cumhurbaşkanımız bir süreden beri boşuna söylemiyor adil bir dünya mümkündür. ve dünya beşten büyüktür. Burada bir kez daha gördük."

Konuşmaların ardından AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Yıldırım'a isminin yazdığı Karacakılavuz dokuması hediye etti.

Toplantıya, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.