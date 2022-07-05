AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Tokat'ta tarla günü etkinliğine katıldı - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Tokat'ta tarla günü etkinliğine katıldı

05.07.2022 20:09
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Tokat'ta tarla günü etkinliğine katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tokat'ın Niksar ilçesinde tarla günü etkinliğine katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tokat'ın Niksar ilçesinde tarla günü etkinliğine katıldı.

Yıldırım, Niksar ilçesine bağlı Şahinli köyünü ziyaret ederek, burada biçerdöverle buğday hasadı yaptı.

Hasadın hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, "Bölgede buğday hasadı yapılıyor. Elhamdülillah gayet güzel, verim yüksek. Dönüm başına 800 kiloya kadar çıkıyor. Dolayısıyla yeni hasat döneminin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." dedi.

Bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buğday ve arpada referans fiyatları açıkladığını hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Primleri ile birlikte buğday 7,45, arpa 6,20 olarak belirlendi. Tahıl başta olmak üzere gıda ürünleri çok daha önemli hale geldi. Bu bakımdan da Cumhurbaşkanı'mız, kabinesi, tarımda verimi daha da artırmak, mahsulü daha da fazlalaştırmak için bir dizi tedbir alıyor, uygulamaya koyuyor. Esas itibarıyla önümüzdeki sene bunların uygulamasını çok daha farklı şekilde göreceğiz."

Yıldırım'a, burada Niksar Kaymakam İlhami Doğan tarafından içinde ceviz bulunan sandık hediye edildi.

Binali Yıldırım, daha sonra Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün babası Zühtü ve annesi Zarife Gök'ü Erbaa ilçesine bağlı Tosunlar köyündeki evlerinde ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Tokat'ta tarla günü etkinliğine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Tokat'ta tarla günü etkinliğine katıldı - Son Dakika
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