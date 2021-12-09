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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Uluslararası Türk Akademisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Uluslararası Türk Akademisi'ni ziyaret etti

09.12.2021 19:29
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Uluslararası Türk Akademisi'ni ziyaret etti

NUR AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yer alan Uluslararası Türk Akademisi'ni ziyaret etti.

NUR AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yer alan Uluslararası Türk Akademisi'ni ziyaret etti.

Yıldırım, Türkistan temaslarının ardından başkent Nur Sultan'a geldi.

Burada Uluslararası Türk Akademisi'nin yeni binasını ziyaret eden Yıldırım, akademinin müzesi ile kütüphanesini gezdi.

Yıldırım, ardından Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali başkanlığındaki heyetle bir araya geldi ve akademinin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Yıldırım, Uluslararası Türk Akademisi'nin önemli bir kuruluş olduğunu belirterek, son yapılan düzenlemelerle akademiye finansal desteğin sağlandığını kaydetti.

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in Türk Devletleri Teşkilatı ve Uluslararası Türk Akademisi'nin kuruluşuna ön ayak olduğunu hatırlatan Yıldırım, Aksakallar Konseyi olarak bundan sonra her konuda liderlere lojistik destek sağlayacaklarını bildirdi.

Yıldırım, bugün Aksakallar Konseyi'nin Kazakistan Temsilcisi İkram Adırbekov ile bir araya gelmekten mutlu olduğunu dile getirerek, konseyin eski ve yeni üyeleriyle tecrübe bağı kuracaklarını ve gelecekte akademi ile eğitim alanında önemli iş birlikleri yürüteceklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra Yıldırım'a, Uluslararası Türk Akademisi'nin "Altın" madalyası takdim edildi.

Yıldırım'a, Kazakistan temaslarında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman eşlik ediyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Uluslararası Türk Akademisi'ni ziyaret etti - Son Dakika


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