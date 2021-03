AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Büyükgümüş, 6. Olağan Kongre sürecini değerlendirdi (2) - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne ilişkin, "Birlik, beraberlik halinde ve gerçekten tüm dünyaya Türkiye'den gençliğin sözünü en iyi şekilde ileteceğimiz bir kongre olacak." dedi.

Büyükgümüş, AA muhabirine Gençlik Kolları kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Belde, ilçe ve il kongrelerini tamamladıklarını ve 15 Mart Pazartesi günü de Genel Merkez Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ni gerçekleştireceklerini söyleyen Büyükgümüş, kongreleri salgın şartlarına ilişkin kuralları yerine getirerek yaptıklarını belirtti.

Uyulması gereken kurallar bakımından bunun bir örneğini de genel kongrede de göstereceklerini anlatan Büyükgümüş, salona girişlerde HES kodu isteneceğini, salon içerisinde ise temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayet edileceğini ifade etti.

AK Parti'nin kongre dönemine "İnandığın yolda yürü" sloganıyla başladığını hatırlatan Büyükgümüş, Gençlik Kolları özelinde de "Gençsin önde yürü, inandığın yolda yürü" sloganıyla yola çıktıklarını kaydetti.

Büyükgümüş, "İddiamız, sözümüz şu; gençlerin sahip çıktığı, gönül verdiği, desteklediği bir program, ideal, hedef mutlaka başarılır. Kongre konseptimizde de tarihimizden bu gibi örnekleri gençlerimizle paylaştığımız, kardeşlerimizle paylaştığımız bir iletişim stratejisini izledik. Türkiye'nin önünde daha yeni hedefler var, 2023 hedeflerimiz var, 2053 ve 2071 vizyonumuz var." diye konuştu.

"Güçlendiğimiz bir dönem oldu"

Anadolu coğrafyasını "İnsanlığın son adası" olarak değerlendirdiklerini dile getiren Büyükgümüş, "Gerçekten daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'yi gençlerle inşa edeceğimize de inanıyoruz. Partimizin de Sayın Cumhurbaşkanımızın Genel Başkanımızın bu konudaki duruşu, pozisyonu da bu. İşte bu, hangi gençlerle bunu gerçekleştireceğiz? Kongre süreçlerimiz bu kadroları oluşturduğumuz, gerek tazelediğimiz gerekse de ve kadrolarımıza yeni isimler katarak güçlendiğimiz bir dönem oldu." dedi.

Kongre çalışmalarıyla paralel olarak üyelik çalışması da başlattıklarını belirten Büyükgümüş, "Yaklaşık olarak 500 bin yeni ismi AK Parti Gençlik Kolları kadrolarına kattık. Bu kongre sürecinde de en fazla faydalandığımız, en fazla fikirlerine, teşkilatımızı oluştururken, kanaatlerine başvurduğumuz isimler de bu yeni üyelerimiz oldu." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kollarında teşkilatların kurallar gereği 30 yaş altı üyelerden oluştuğunu anımsatan Büyükgümüş, "Bunların yarısı 18-25, yarısı da 25-30 yaş aralığında. Yani siyasi hayata bizim kanunlarımız gereği adım atabilir hale gelen gençlerimiz ilk planda partimizi tercih ediyorlar, bizimle beraber oluyorlar. Kongrelerimizde de bu arkadaşlarımız ilçelerde, illerde, yönetimlerde başkanlık düzeyinde görev alarak 'Ben burada varım ve Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak siyasetin bir parçasıyım' dedi." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükgümüş bu güçle ve özgüvenle alt kademelerdeki kongreleri tamamlayarak Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'ne gelindiğini belirtti.

"Gençlerin enerjisini sömüren bir muhalefet var"

Gençlerin AK Parti'yi tercih etmediğine yönelik eleştirilere de değinen Büyükgümüş, son dönemde yaptıkları yeni üye kayıtlarına işaret etti.

Büyükgümüş, "Gençlerle beraber siyaset yapmayan, onlarla beraber bir ufku, umudu paylaşmayan sadece gençlerin bazı itirazlarını, bazı sözlerini kendilerine siyasi rant olarak 'Ben buradan ne koparabilirim' diyerek bakan, adeta gençlerin enerjisini sömüren bir muhalefet var Türkiye'de." diye konuştu.

Bunun karşısında sürekli gençlerle beraber olan bir anlayış bulunduğunu söyleyen Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bizim 81 ildeki gençlik kolları başkanlarımızla her ay toplanıyor. Bu salgın sürecinde de bu toplantılarını hiç ihmal etmedi ve telekonferansla bunu sürdürdü. Böyle bir siyasi parti, böyle bir kadro Türkiye'de yok. Sadece gençlerin enerjilerini sahada sömüren, onları kendi dar ideolojik kalıplarına yakıt olarak gören bir anlayışla değil, bizim bugün ilçelerde, illerde, büyükşehirlerde meclis üyesi olarak binden fazla kardeşimiz, genç arkadaşımız bizim gençlik kolları teşkilatlarımızdan yetişmiş arkadaşlarımız bugün buralarda vazife yapıyorlar, kendi yerelleri için, belediye başkanlığı görevlerinde bulunuyorlar, bizim gibi de Meclis'te genç olarak milletvekili, yasama çalışmalarına katılan, kendi illeriyle ilgili çalışmaları Ankara'da takip eden arkadaşlarımız var. Yani Türkiye'de ne varsa, Türkiye'de hangi renk varsa AK Parti'de kendisine bir yer bulabiliyor, kendisini ifade edecek, bunu siyasete dönüştürebilecek bir güç elde ediyor."

Kongreleri de bunun için bir vesile olarak gördüklerini dile getiren Büyükgümüş, süreç içerisinde Türkiye'nin dört bir yanına gittiklerine, sadece salon toplantılarında gençlerle bir araya gelmediklerine işaret etti.

Büyükgümüş, "Gençlerin talepleri, geleceği nasıl şekillendirmek istedikleri tüm bu alanlarda oluşturduğumuz fikirlerle biz Genel Merkez Gençlik Kolları Kongremizi ardından da büyük kongremizi organize edeceğiz." dedi.

Kongrede tema olarak "Gençsin önde yürü, inandığın yolda yürü" sloganını koruyacaklarını belirten Büyükgümüş, "Yine alt kademe kongrelerimizde gerçekleştirdiğimiz bu mesajımızı, yani gençliğin tarihsel misyonunu ve 2053-2071 vizyonumuza nasıl katkı sağlayacağına dair konuşmalar ve özel sürprizlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti'de değişimin bir gelenek olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz hafızayla yeni enerjiyi bir araya getirdiğimiz için milletimiz 20 yıldır AK Parti'ye güveniyor ve her katıldığı seçimde AK Parti'yi daha büyük bir destekle iktidar kılıyor. Çünkü bizim tek yaslandığımız milletimiz. Yani bazıları bir takım marjinal örgütlerle, marjinal fikirlerle, dar gruplarla, birtakım küçük hesaplaşmalar üzerinden siyaset yapmayı tercih edebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle de Türkiye'nin gerçek bir muhalefet sorunu olduğunun bu işareti. Ama AK Parti, tüm gençlikte her düşünceden her fikirden gerçekten büyük bir özgüvenle bir araya gelmeyi, konuşmayı ve geleceğin Türkiye'sini hazırlamayı kendine misyon edinmiş bir parti. Kongremizin hem salonundaki coşkuda hem orada göstereceğimiz filmlerimizde, sloganlarımızda, pankartlarımızda ana tema olarak bunları kamuoyumuz görecek inşallah."

Tam mutabakat sağlandı

Kongrede yaşanacak genel başkan değişimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Büyükgümüş, başta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olmak üzere yaptıkları tüm değerlendirmeler sonucunda İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan isminde tam bir mutabakat sağlandığını kaydetti.

Büyükgümüş, "Takdir delegelerimizin, orada yer alan delegasyonun ama birlik, beraberlik halinde ve gerçekten tüm dünyaya Türkiye'den gençliğin sözünü en iyi şekilde ileteceğimiz bir kongre olacak." dedi.

Eyüp Kadir İnan'ı yakından tanıdığını belirten Büyükgümüş, "Onun ve oluşturacağı güzel ekibin Türkiye'deki gençliğin tamamını kuşatan hem kabiliyetleri bakımından hem illerle olan yüksek bağlantılarıyla gerçekten güçlü bir kadronun AK Parti gençliğinin başına geleceğine ve partimizi ilk olarak da 2023 seçimlerine gençlerle beraber en iyi şekilde hazırlayacağına inanıyorum." diye konuştu.