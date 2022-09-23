AK Parti Gençlik Kolları, "İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye" kampanyasına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Gençlik Kolları, "İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye" kampanyasına hazırlanıyor

23.09.2022 11:16

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Sakarya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye" kampanyasını başlatacaklarını bildirdi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Sakarya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye" kampanyasını başlatacaklarını bildirdi.

İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin, kurulduğu günden bu yana girdiği bütün seçimlerden birinci parti olarak çıktığını, bunu da hiç şüphesiz ilk defa oy kullanacak seçmenlerinin oyunu alarak başardığını vurguladı.

AK Parti'nin bu hikayesinin, 2002'de 10 milyon oyla başladığını dile getiren İnan, 2018'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde ise 25 milyonu aşkın bir oy teveccühüne ulaştıklarını belirtti.

İlk defa sandığa gidecek seçmenin teveccühünü almanın önemini girdikleri her seçimde gördüklerini belirten İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Haziran 2023 seçimlerine az bir zaman kaldı. Yarın Sakarya'da gerçekleştireceğimiz büyük bir lansman var. O lansmanda 'İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye' kampanyamızın başlangıcı olacak. Cumhurbaşkanı'mız, Sakarya'da bu çalışmamızın ilk etkinliğini Genel Merkez Gençlik Kollarımızla birlikte gerçekleştirecek."

"Cumhurbaşkanı'mız, gençlerle büyük bir coşkuyla buluşacak"

Bu çalışmaya uzun zamandır tüm ayrıntılarıyla hazırlandıklarını anlatan İnan, "İnşallah, Haziran 2023'e kadar 'İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye' diyerek bu geniş kampanyayla hem Cumhurbaşkanı'mızın gitmiş olduğu illerde ilk defa oy kullanacak seçmenle Cumhurbaşkanı'mızı bir araya getireceğiz hem de bu kampanya çatısı altında tüm teşkilat mensuplarımız, 6 milyonu aşkın ilk defa oy kullanacak gençlerimizle bir araya gelmiş olacak." diye konuştu.

Sakarya'daki bu tarihi buluşmaya bütün gençleri davet eden İnan, şunları kaydetti:

"Yarın saat 18.00'de Sakarya'da Cumhurbaşkanı'mız, gençlerle her zaman olduğu gibi büyük bir coşkuyla buluşacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız son 1,5 senede 23 programda gençlerle bir araya geldi. Cumhuriyet tarihinde gençlerle en çok buluşan lider oldu. Cumhurbaşkanı'mızın gençlerle buluşmaları, önümüzdeki 8 aylık süreçte çok daha fazla gerçekleşecek. Gençlerin taleplerini, temennilerini doğrudan Cumhurbaşkanı'mız dinleyecek ve bu dinledikleriyle hükümet politikalarına, parti politikalarına yön vermeye devam edecek."

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Tokat'ta konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Tokat'ta konuştu Açıklaması AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli'de çiftçilerle buluştu AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli'de çiftçilerle buluştu Sakarya Büyükşehir Belediyespor, üst üste 3. galibiyet için hazırlıklarını sürdürüyor Sakarya Büyükşehir Belediyespor, üst üste 3. galibiyet için hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: AA

AK Parti, Sakarya, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Gençlik Kolları, 'İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye' kampanyasına hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
15:50 Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!
15:21 Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı, İranlı kadınlara destek için saçlarını kazıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 17:15:40. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Gençlik Kolları, "İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye" kampanyasına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement