AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığına, Eyyüp Kadir İnan seçildi - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığına, Eyyüp Kadir İnan seçildi

15.03.2021 16:45
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığına, Eyyüp Kadir İnan seçildi, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığına Eyyüp Kadir İnan seçildi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığına Eyyüp Kadir İnan seçildi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Eyyüp Kadir İnan, 1266 delegenin oyunu alarak, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

Kongrede faaliyet raporu, Mustafa Burak Altınsoy tarafından okundu.

Yeni MKYK

Kongreyle birlikte yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi de belirlendi. Buna göre, 50 kişilik MKYK listesi şu isimlerden oluştu:

"Abdulkadir Ünal, Ahmet Azat Kolbasar, Ayşe Şirin, Cemal Oğuz Kılıç, Coşkun Keklik, Ebrar Çoban, Ebubekir Akbina, Ebubekir Şen, Emir Yasin Kekeç, Enes Kaşkaş, Erdoğan Dönmez, Ertuğrul Yılmaz, Furkan Topaloğlu, Furkan Ufuk Coşkun, Hasan Aktan, Kadir Ali Çelik, Kudret Karaçelik, Kübra Köksal, Kübra Yüceer, Mehmet Akif Güdek, Mehmet Ali Keskil, Mehmet Ceran, Mehmet Zeki Tuğrul, Mert Leventkanlı, Merve Nur Bağlan, Muhammed Cem Çekerek, Muhammed İkbal Gülçin, Muhammed İsmail Kap, Muhammet İsmail Sağlam, Mustafa Zengin, Muzaffer Enes Cirit, Mücahid Süleyman Daldallı, Nur Çümen, Oğuz Kaan Yazıcı, Orkun Güzel, Osman Ağzıkara, Osman Akgül, Osman Şahin, Ömer Faruk Aydemir, Özge Çelik, Salih Aydın, Samed Safa Kaya, Sinan Uluğ, Sümeyra Usta Ceylan, Yasin Dursun, Yunus Çolak, Yusuf İbiş, Zahit Bayram, Zehranur Yılmaz ve Zeynep Şahin."

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığına, Eyyüp Kadir İnan seçildi - Son Dakika


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