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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Van'da kadınlarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Van'da kadınlarla bir araya geldi Açıklaması

05.07.2021 23:08

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, üretimin önemli bir mekanizması olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, üretimin önemli bir mekanizması olduğunu belirtti.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca hayata geçirilen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" projesi kapsamında Van'a gelen Keşir, kentteki kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Daha sonra, Van Devlet Tiyatrosu'nda kadınlara yönelik düzenlenen programa katılan Keşir, nüfusun yarısını kadınların oluşturduğuna işaret etti.

Program kapsamında bugüne kadar 12-13 ili ziyaret ettiklerini ancak en yoğun katılımlı toplantıyı Van'da gerçekleştirdiklerini belirten Keşir, bu toplantıların kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Kadınların çözüm bekleyen pek çok sorununun olduğunu ifade eden Keşir, şunları kaydetti:

"Biz politikacıların birinci görevi bu sorunları çözmektir. Siyasete, bu sorunlara olan itirazımız nedeniyle başladık zaten. Siyaseten sorunlara çözüm üretilmesi gerektiği ayrı bir konudur ve bu konu bizim görevimizdir. Kadınlar hem biyolojik olarak hem de becerileriyle üretimin önemli bir mekanizmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözünü sahneye koyduk. 'Kadını dışlayan toplum, gücünü ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir.' İşte biz o güç ve potansiyeli sizlere tekrar hatırlatmak için geldik. Elbette ki siz onları biliyorsunuz. Valimize ve il müdürlerimize teşekkür ediyorum. Hükümetimizin kadınlara farklı konular üzerinden verdiği hibe ve destekleri var. Bireysel ve kooperatifler aracılığıyla üretim yapan kadınlara bu destekler veriliyor."

"Üretken bir annenin kızıyım"

Kadın girişimciliğini desteklemek için yola çıktıklarını anlatan Keşir, sahada yaptıkları taramada bazı illerde bu desteklerin hak edildiği kadar bilinip uygulanmadığını gördüklerini aktardı.

Çok üretken bir annenin kızı olduğunu dile getiren Keşir, şöyle konuştu:

"Annem yıllarca ev eksenli çalıştı. Çok iyi bir terziydi. Annemi mutfaktan çok dikiş makinesinin başında hatırlarım. Çünkü İstanbul'da memur maaşıyla çocuk okutmak çok zordu. Annem sırf çocuklarını okutmak için gece gündüz çalıştı. O üretken annenlerin çocuklarıyız. Sizler de öyle annelersiniz. Zihninizde bir fikir var, belki aylardır, yıllardır hayalini kuruyorsunuz. Bu toplantıdan çıktığımızda o hayalinizin bir vücut bulmasını ümit ediyorum. Bu şehirden ayrıldığımızda Vanlı kadınların hayallerine bir kapı aralayalım istiyoruz. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların gücünün tekrar hatırlanmasını sağlamak istiyoruz. Kadınları üretime nasıl katarız bunun yollarını arıyoruz."

Programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Genel Merkez Kadın Kolları MYK ve MKYK üyeleri ile diğer davetliler katıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Van'da kadınlarla bir araya geldi Açıklaması
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Van'da kadınlarla bir araya geldi Açıklaması
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Van'da kadınlarla bir araya geldi Açıklaması
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Van'da kadınlarla bir araya geldi Açıklaması

Milletvekili, Ayşe Keşir, AK Parti, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Van'da kadınlarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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