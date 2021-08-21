AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, işçilerle fındık toplayarak sohbet etti - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de fındık bahçesinde işçilerle fındık topladı.

Batı Karadeniz'in önemli fındık üretim merkezlerinden Düzce'de ziyaretlerde bulunan Keşir, fındık bahçesinde çalışan işçilerle fındık toplayarak sohbet etti.

Keşir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "fındık bereketi" yazarak, fındık üreticisinin bereketli bir sezon geçirmesini temenni etti.