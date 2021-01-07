AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam'dan ABD Kongre binası baskınına ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam'dan ABD Kongre binası baskınına ilişkin değerlendirme Açıklaması

07.01.2021 17:21
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam'dan ABD Kongre binası baskınına ilişkin değerlendirme Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, ABD Kongre binası baskınına ilişkin, "Umarız ki bu üzücü hadise vasıtasıyla Pensilvanya'daki FETÖ'nün hain karargahını tekrar değerlendirirler.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, ABD Kongre binası baskınına ilişkin, "Umarız ki bu üzücü hadise vasıtasıyla Pensilvanya'daki FETÖ'nün hain karargahını tekrar değerlendirirler." ifadelerini kullandı.

Çam, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin başkenti Washington'daki ABD Kongre binasının Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan hadiselerin üzücü olduğunu belirten Çam, "Umarız ki bu üzücü hadise vasıtasıyla Pensilvanya'daki FETÖ'nün hain karargahını tekrar değerlendirirler. ABD'nin Kongre binasını birkaç yüz vatandaşı işgal etti diye tüm dünya ayağa kalkarken 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında verdiğimiz şehitlerimizi, gazilerimizi, Parlamento çatısına dahi atılan bombaları görmezden gelen müttefikimiz, hain darbecilere ilişkin endişelerini dile getirebilmişti. Ancak şimdi onlar da küçük çaplı da olsa darbenin ne demek olduğunu, darbe girişimini bizzat yaşayarak görmüş, öğrenmiş oldular." ifadelerini kullandı.

"Bir tek ABD'de de darbe olmaz çünkü orada ABD Büyükelçiliği yoktur" şeklinde bir ifade bulunduğunu hatırlatan Çam, "Dünyada pek çok örtülü darbenin altında imzaları olmasına karşın bu acı hadise müttefikimizin ders çıkarmasına inşallah vesile olur. Şerden hayır doğar." değerlendirmesini yaptı.

Çam, Trump'ın sosyal medya hesaplarına getirilen kısıtlamalara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"(Oylarımız çalındı), diye her seçim sonrası CHP'nin taşkınlıkları, sosyal medya yalanları olur. Türkiye'deki darbe ve terör olaylarında sosyal medyaya ilişkin bazı dijital tedbirlere ise söylemediklerini bırakmazlar. Yurt dışına dönük iftiralar bile atılır. Ancak iş başındaki ABD Başkanı'nın sosyal medya hesaplarının engellenmesini ise görmezler. Diğer bir ders de tabii CHP'ye ve özellikle de ABD'den 'demokrasi dilenciliği' yapan yönetimine; 'Kelin ilacı olsa kendi başına sürerdi' dedirtecek durumları görerek, umarız ülkemizin muhalefeti de biraz daha şahsiyetli, özgüvenli ve milli duruşlu bir karaktere bürünür. Ama bunun nafile bir beklenti olduğunu bugüne kadarki siyasi karneleri açıkça gösteriyor."

Trump'ın Twitter hesabına sadece engelleme değil, aynı zamanda pek çok ek tedbir de getirildiğine dikkati çeken Çam, ülkelerin milli dijital alt yapılarını, araçlarını veya uygulamalarını kullanmanın önemine işaret etti.

Çam, "Örneğin Twitter'da geriye dönük rt/fav edilmiş mesajlardan ancak 20 tanesi görülebiliyor, kendi hesaplarınız da buna dahil. Demek ki söz konusu vatansa iş değişiyormuş. ABD'deki medya kısıtlamalarını iyi izleyip anlamalıyız. Zülfüyare dokununca nasıl da her şey mübah olabiliyormuş. Diğer taraftan ülkelerin milli dijital alt yapılarını, araçlarını veya uygulamalarını kullanmanın ehemmiyeti ortaya konmuş oldu. Dijitalde milli ürünlerin kullanım önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, AK Parti, Kongre, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam'dan ABD Kongre binası baskınına ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika


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