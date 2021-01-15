AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, Van kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Diyarbakırlı annelerimizin, Şırnaklı annelerimizin haklarını müdafaa etmek de AK kadınlar olarak bizim boynumuzun borcu." dedi.

Çam, Van Hizmetiçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Van Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde, AK Parti'nin 19 yıllık iktidarlığı döneminde kadınlarla güçlendiğini söyledi.

AK Parti'nin bir taraftan büyürken, diğer taraftan da yedi düvele karşı mücadelesini sürdürmeye devam ettiğini vurgulayan Çam, "Biz her dönem başarı elde ettikçe, hedeflerimize bir adım daha ulaşmaya çalıştıkça, etrafımızda aşağıya çeken, mücadelemizde önümüze taşlar koyan çok fazla oldu. Çok şükür ki pek çok badireden birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek bu günlere getirdik. Biz 'kadınların olmadığı bir siyasi, sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden bahsedilemez' diyen bir liderin talebeleriyiz." diye konuştu.

Çam, kapı kapı dolaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendiklerini belirterek, Kadın Kolları'nda 5,5 milyon üyeye ulaştıklarını dile getirdi.

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana kadınların sosyal yaşam, ekonomik alanda ve siyasette belir görevlerde yer aldığını gördüklerini aktaran Çam, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Anneleri, 500 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor. Nerede tutuyor, PKK'nın uzantısı olan HDP'nin kapısının önünde. Dolayısıyla biz buradan sesleniyoruz, Diyarbakırlı annelerimizin, Şırnaklı annelerimizin haklarını müdafaa etmek de AK kadınlar olarak bizim boynumuzun borcu. AK kadınlar olarak biz dağa çıkacak tek bir evladımıza göz yumamayız. Biz onların eğitimde olmalarını, mühendis, doktor olmasını istiyoruz. Biz onların dağa çıkarılarak sömürülmesini hiçbir zaman istemiyoruz."

Terörle mücadelenin başarılı şekilde sürdüğüne işaret eden Çam, "Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki terörle mücadelemiz sonucunda PKK'ya giden paralar, artık ülkemizde kalkınmaya, eğitime harcanmak suretiyle gençlerimize harcanıyor." ifadesini kullandı.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da kentteki çalışmalarından bahsederek kongrenin hayırlı olmasını istedi.

Konuşmanın ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Havva Duran, güven tazeledi.

Kongreye, ilçe belediye başkanları, AK Parti'nin Hakkari, Muş ve Bitlis Kadın Kolları başkanları ile partililer katıldı.