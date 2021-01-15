AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, Van kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, Van kongresinde konuştu Açıklaması

15.01.2021 19:51
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, Van kongresinde konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Diyarbakırlı annelerimizin, Şırnaklı annelerimizin haklarını müdafaa etmek de AK kadınlar olarak bizim boynumuzun borcu." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Diyarbakırlı annelerimizin, Şırnaklı annelerimizin haklarını müdafaa etmek de AK kadınlar olarak bizim boynumuzun borcu." dedi.

Çam, Van Hizmetiçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Van Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde, AK Parti'nin 19 yıllık iktidarlığı döneminde kadınlarla güçlendiğini söyledi.

AK Parti'nin bir taraftan büyürken, diğer taraftan da yedi düvele karşı mücadelesini sürdürmeye devam ettiğini vurgulayan Çam, "Biz her dönem başarı elde ettikçe, hedeflerimize bir adım daha ulaşmaya çalıştıkça, etrafımızda aşağıya çeken, mücadelemizde önümüze taşlar koyan çok fazla oldu. Çok şükür ki pek çok badireden birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek bu günlere getirdik. Biz 'kadınların olmadığı bir siyasi, sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden bahsedilemez' diyen bir liderin talebeleriyiz." diye konuştu.

Çam, kapı kapı dolaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendiklerini belirterek, Kadın Kolları'nda 5,5 milyon üyeye ulaştıklarını dile getirdi.

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana kadınların sosyal yaşam, ekonomik alanda ve siyasette belir görevlerde yer aldığını gördüklerini aktaran Çam, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Anneleri, 500 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor. Nerede tutuyor, PKK'nın uzantısı olan HDP'nin kapısının önünde. Dolayısıyla biz buradan sesleniyoruz, Diyarbakırlı annelerimizin, Şırnaklı annelerimizin haklarını müdafaa etmek de AK kadınlar olarak bizim boynumuzun borcu. AK kadınlar olarak biz dağa çıkacak tek bir evladımıza göz yumamayız. Biz onların eğitimde olmalarını, mühendis, doktor olmasını istiyoruz. Biz onların dağa çıkarılarak sömürülmesini hiçbir zaman istemiyoruz."

Terörle mücadelenin başarılı şekilde sürdüğüne işaret eden Çam, "Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki terörle mücadelemiz sonucunda PKK'ya giden paralar, artık ülkemizde kalkınmaya, eğitime harcanmak suretiyle gençlerimize harcanıyor." ifadesini kullandı.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da kentteki çalışmalarından bahsederek kongrenin hayırlı olmasını istedi.

Konuşmanın ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Havva Duran, güven tazeledi.

Kongreye, ilçe belediye başkanları, AK Parti'nin Hakkari, Muş ve Bitlis Kadın Kolları başkanları ile partililer katıldı.

Lütfiye Selva Çam, AK Parti, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, Van kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

ABD'de endişe veren yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi Wayne Rooney, futbol kariyerini sonlandırıp Derby Country'nin başına geçti Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'in Arsenal'deki alacaklarını istemesi transferi tıkanma noktasına getirdi Meteoroloji tek tek uyardı! İstanbul dahil 43 ilde kar yağışı etkili olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı
Galatasaraylı Diagne'yi West Bromwich Albion transfer etmek istiyor Galatasaraylı Diagne'yi West Bromwich Albion transfer etmek istiyor         
19:38
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 169 kişi vefat etti, 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 169 kişi vefat etti, 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi         
19:15
Kayıp doktorun kaybolmadan önce alışveriş yaptığı görüntüleri ortaya çıktı Kayıp doktorun kaybolmadan önce alışveriş yaptığı görüntüleri ortaya çıktı         
18:30
Ebru Polat'ın başına gelen olay herkesi korkuttu! Banka hesabındaki paralar buhar oldu Ebru Polat'ın başına gelen olay herkesi korkuttu! Banka hesabındaki paralar buhar oldu         
17:47
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Aşılananlarda ciddi bir yan etki görülmedi Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Aşılananlarda ciddi bir yan etki görülmedi         
17:08
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor         
15:13
Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi         
13:38
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı         
12:07
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 20:06:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, Van kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei