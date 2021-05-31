AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Balıkesir'de kadınlarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadının güçlenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğini yakalamasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Keşir, Avlu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Balıkesir Kadın Kolları Teşkilat Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili hiçbir eksen ve karar değişikliklerinin olmadığını ifade etti.

Kadınların eğitim düzeylerinin artmasıyla yaşadıkları sıkıntıların azaldığını vurgulayan Keşir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hani hep diyoruz ya eğitim şart, hakikaten eğitim şart. Onun için öncelikle başörtüsü yasaklarının kaldırılması, 81 ilde 2002'de 69 üniversiteden bugün 250'ye ulaşan üniversitelerle, kız çocuklarımızın üniversiteye erişim oranı yüzde 49'dur. Yani her 100 kız çocuğunun 49'u artık üniversite eğitimi alabiliyor. Kadın yoksulluk verilerine, araştırmalarına bakın, eğitim kademeleri arttıkça kadınların yoksullukla baş etme ve mücadele etmesi de o kadar kolaylaşıyor ve o oran düştükçe de yoksulluk oranı artıyor. İşte onun için kadının güçlenmesi, eğitimde fırsat eşitliğini yakalaması son derece önemlidir."

Keşir, konuşmasının ardından Balıkesir'deki en genç kadın kolları üyesi Merve Duru Ocaktan'a hediye verdi.

Fuaye alanına kadınların açtığı yöresel ürün stantlarını gezen Keşir, "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda-81 İlde Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" programına da katıldı.

Bu etkinlikte, destek alarak iş kuran kadınlar yaşadıkları süreci anlattı. Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan ve KOSGEB İl Müdürü Deniz Timurçin'den bilgi aldı, iş kurmak veya girişimci olmak isteyen kadınları desteklerle ilgili bilgilendirdi.

Ayşe Keşir ayrıca, Balıkesirli kadın STK'lar ve MÜSİAD kadın temsilcileriyle de bir araya geldi.

Programlara, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı ve Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz ile partinin Genel Merkez ve il, ilçe kadın kolları yöneticileri katıldı.