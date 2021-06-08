AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Amasya'da kadınlarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Anadolu'daki kırsal kalkınmayı kadınların omzunda yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

Keşir, "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" buluşmaları kapsamında Amasya'daki bir otelde kadınlarla bir araya geldi.

Kamu kurumlarından gelen desteklerden kadınların nasıl faydalanabileceğine ilişkin bilgiler veren Keşir, Türkiye'nin dört bir yanında kadın girişimciliğini desteklemek için yola çıktıklarını dile getirdi.

KOSGEB'in finansman ve İŞKUR'un istihdam desteklerini Anadolu'da kadınlara anlatmayı hedeflediklerini belirten Keşir, gittikleri yerlerde sadece siyasi bir faaliyet ya da teşkilat toplantısı yapmadıklarını vurguladı.

Farklı devlet kurumlarının ve bakanlıkların pek çok hibe destekleri bulunduğuna işaret eden Keşir, "Bunlardan kadınları haberdar etmek istiyoruz. Özellikle kadınlara pozitif ayrımcılık yapan, puanını yükselten ve kadınlara açılmış özel programlar var. Ben saha milletvekiliyim. Biliyorum ki bunlar sahada da çok az biliniyor. Halbuki kullanılsın diye açılmış fonlar bunlar. Gittiğimiz illerde partili partisiz ayırt etmeksizin halka açık toplantı yapıyoruz. Burada amacımız hibe ve fonların bilinirliğini artırmak, kadınların bunları kullanmasını sağlamak." diye konuştu.

Oluşturdukları heyetin bir haftadır Amasya'da çalışma sürdürdüğünü anlatan Keşir, şunları kaydetti:

"Burada şunu da yapıyoruz. İlgili kurumlar sunumunu yaparken hibe kullanmış bir kardeşimizi de davet ediyoruz. Hibeyi nasıl kullandığını, başarısını ondan da dinliyoruz. Buradaki amacımız, bu desteklerden diğer kadınların da yararlanmasını sağlamak. Özellikle kırsal kalkınma, tarım ve hayvancılık desteklerinin kadınların omzunda yükseleceğine inanıyorum. Çünkü uzun zamandır alanda çalışıyorum. Kadınlar bu tür küçük girişimlerle başlattıklarında, çabaladıklarında sürdürülebilirlikleri daha fazla oluyor. İstikrarlı oluyorlar, kadın dört elle sarılıyor işine. O anlamda kırsal kalkınmada kadının gücünü de Anadolu illerinde başlatalım diye bu programı yapıyoruz. Anadolu'daki kırsal kalkınmayı kadınların omzunda yükselteceğiz, bütün amacımız bu."

Keşir ve beraberindekiler, daha sonra Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.