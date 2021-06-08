Üye Girişi
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Amasya'da kadınlarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Amasya'da kadınlarla bir araya geldi Açıklaması

08.06.2021 15:19
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Amasya'da kadınlarla bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Anadolu'daki kırsal kalkınmayı kadınların omzunda yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Anadolu'daki kırsal kalkınmayı kadınların omzunda yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

Keşir, "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" buluşmaları kapsamında Amasya'daki bir otelde kadınlarla bir araya geldi.

Kamu kurumlarından gelen desteklerden kadınların nasıl faydalanabileceğine ilişkin bilgiler veren Keşir, Türkiye'nin dört bir yanında kadın girişimciliğini desteklemek için yola çıktıklarını dile getirdi.

KOSGEB'in finansman ve İŞKUR'un istihdam desteklerini Anadolu'da kadınlara anlatmayı hedeflediklerini belirten Keşir, gittikleri yerlerde sadece siyasi bir faaliyet ya da teşkilat toplantısı yapmadıklarını vurguladı.

Farklı devlet kurumlarının ve bakanlıkların pek çok hibe destekleri bulunduğuna işaret eden Keşir, "Bunlardan kadınları haberdar etmek istiyoruz. Özellikle kadınlara pozitif ayrımcılık yapan, puanını yükselten ve kadınlara açılmış özel programlar var. Ben saha milletvekiliyim. Biliyorum ki bunlar sahada da çok az biliniyor. Halbuki kullanılsın diye açılmış fonlar bunlar. Gittiğimiz illerde partili partisiz ayırt etmeksizin halka açık toplantı yapıyoruz. Burada amacımız hibe ve fonların bilinirliğini artırmak, kadınların bunları kullanmasını sağlamak." diye konuştu.

Oluşturdukları heyetin bir haftadır Amasya'da çalışma sürdürdüğünü anlatan Keşir, şunları kaydetti:

"Burada şunu da yapıyoruz. İlgili kurumlar sunumunu yaparken hibe kullanmış bir kardeşimizi de davet ediyoruz. Hibeyi nasıl kullandığını, başarısını ondan da dinliyoruz. Buradaki amacımız, bu desteklerden diğer kadınların da yararlanmasını sağlamak. Özellikle kırsal kalkınma, tarım ve hayvancılık desteklerinin kadınların omzunda yükseleceğine inanıyorum. Çünkü uzun zamandır alanda çalışıyorum. Kadınlar bu tür küçük girişimlerle başlattıklarında, çabaladıklarında sürdürülebilirlikleri daha fazla oluyor. İstikrarlı oluyorlar, kadın dört elle sarılıyor işine. O anlamda kırsal kalkınmada kadının gücünü de Anadolu illerinde başlatalım diye bu programı yapıyoruz. Anadolu'daki kırsal kalkınmayı kadınların omzunda yükselteceğiz, bütün amacımız bu."

Keşir ve beraberindekiler, daha sonra Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Ayşe Keşir, AK Parti, Türkiye, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Amasya'da kadınlarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taraftarın 'Müslüm Baba'sı Gustavo, saçlarına kıydı! Son hali GTA oyununun kahramanına benzetildi 15:14 Taraftarın 'Müslüm Baba'sı Gustavo, saçlarına kıydı! Son hali GTA oyununun kahramanına benzetildi Medine'yi 26 yerinden bıçaklamıştı! Cani sevgili kendini böyle savundu: Terk edilmeyi kaldıramadım 15:12 Medine'yi 26 yerinden bıçaklamıştı! Cani sevgili kendini böyle savundu: Terk edilmeyi kaldıramadım Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti 14:55 Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti
Bebekle ilgilenir gibi yaparak vatandaşın yere düşürdüğü bin 300 lirayı aldılar 14:54 Bebekle ilgilenir gibi yaparak vatandaşın yere düşürdüğü bin 300 lirayı aldılar Ümit Karan, 'Şike var mı?' sorusunu yanıtladı: Paranın olduğu yerde her şey olur 14:30 Ümit Karan, 'Şike var mı?' sorusunu yanıtladı: Paranın olduğu yerde her şey olur İşte Türkiye'de son 5 yılda en çok kamu ihalesi alan müteahhitler! Zirve Kalyon İnşaat'ın 14:06 İşte Türkiye'de son 5 yılda en çok kamu ihalesi alan müteahhitler! Zirve Kalyon İnşaat'ın
İlayda Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla spor hocasının gönlünü aldı 13:48 İlayda Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla spor hocasının gönlünü aldı ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar 13:21 ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar

Son Dakika Haberleri
15:15 Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim
15:12 Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu
15:12 Medine'yi 26 yerinden bıçaklamıştı! Cani sevgili kendini böyle savundu: Terk edilmeyi kaldıramadım
14:54 Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti
14:52 Kılıçdaroğlu, HDP'yei kapatma davasına tepki gösterdi: Demokrasinin savunulması gereken ortamda bir partiyi kapatamazsınız
14:30 Ümit Karan, 'Şike var mı?' sorusunu yanıtladı: Paranın olduğu yerde her şey olur
14:06 İşte Türkiye'de son 5 yılda en çok kamu ihalesi alan müteahhitler! Zirve Kalyon İnşaat'ın
13:55 Vedat Muriqi için İtalya devlet kanalında 'Eşek' benzetmesi yapıldı
13:52 Dünya genelinde internet kesintisi! Birçok popüler siteye erişim kesildi
13:46 Birleşik Metal-İş Sendikası, Meclis'teki düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı: İşçi alacaklarının tahsili imkansız hale gelecek
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu         
15:13
Kaçak su kullanıp, çadırda yaşayan tarım işçisi aileye 7 bin lira borç geldi Kaçak su kullanıp, çadırda yaşayan tarım işçisi aileye 7 bin lira borç geldi         
15:07
Tek domatesten tohum üretti, 4 dönüm sera kurdu Tek domatesten tohum üretti, 4 dönüm sera kurdu         
14:55
Kılıçdaroğlu, HDP'yei kapatma davasına tepki gösterdi: Demokrasinin savunulması gereken ortamda bir partiyi kapatamazsınız Kılıçdaroğlu, HDP'yei kapatma davasına tepki gösterdi: Demokrasinin savunulması gereken ortamda bir partiyi kapatamazsınız         
14:53
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
Dünya genelinde internet kesintisi! Birçok popüler siteye erişim kesildi Dünya genelinde internet kesintisi! Birçok popüler siteye erişim kesildi         
13:52
Birleşik Metal-İş Sendikası, Meclis'teki düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı: İşçi alacaklarının tahsili imkansız hale gelecek Birleşik Metal-İş Sendikası, Meclis'teki düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı: İşçi alacaklarının tahsili imkansız hale gelecek         
13:47
Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılacak Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılacak         
13:21
Son Dakika: MİT tırları davasıyla ilgili yakalama kararı bulunan Can Dündar hakkında kırmızı bülten talebi Son Dakika: MİT tırları davasıyla ilgili yakalama kararı bulunan Can Dündar hakkında kırmızı bülten talebi         
13:13
Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti         
11:48
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu         
10:37
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı         
09:52
Sedat Peker Sedat Peker "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" demişti! Mahkeme başkanından ilk açıklama geldi         
09:21
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 15:28:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Amasya'da kadınlarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement