AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Rize'de kadınlarla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Bundan sonra da 2023'e gittiğimiz bu süreçte bu ülkenin ekonomik kalkınmasında kadınların emeği çok olacak. Çünkü kadınlar öncelikle hayallerin peşinde ısrarla ve kararlılıkla gidiyorlar." dedi.

Çeşitli ziyaretler kapsamında Rize'ye gelen Keşir, ilk olarak kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerle ÇAYKUR Ziraat Çay Bahçesi'nde bir araya geldi.

Ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde kadınlara yönelik düzenlenen "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" buluşmalarına katılan Keşir, yaklaşık 30 yıldır sivil toplum çalışmaları yaptığını, kadınlarla, engellilerle ve dezavantajlı kesimlerle çok uzun yıllardan beri çalıştığını söyledi.

Keşir, devletin kadınlara ve gençlere verdiği pek çok hibe ve destek olduğunu belirterek, "KOSGEB, TKDK, İŞKUR, Tarım ve Orman Bakanlığı ile farklı kurumlar üzerinden var. Bunların bir kısmı bilinmiyor ya da az kişi tarafından biliniyor. Biz dedik ki illerimizde bunları anlatalım. Muhakkak o illerde bunları kullanan kadınlar vardır, o kadınlarla da tanışalım ve tanınır olmasını sağlayalım." diye konuştu.

Ziyaretlerine Hakkari'den başladıklarını, Balıkesir ve Amasya'ya gittiklerini, Rize'nin dördüncü illeri olduğunu ifade eden Keşir, bu proje kapsamında gittikleri illerde tanıştıkları kadınların, heyecanını artırdığını dile getirdi.

Keşir, her şeyin bir hayalle başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin yüzde 51'i kadın. 42 milyondan fazla kadın yaşıyor bu ülkede. İnanıyorum ki bu ülkenin tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi imarında, ihyasında ve ayağa kalkmasında kadınların çok büyük emeği var. Bundan sonra da 2023'e gittiğimiz bu süreçte bu ülkenin ekonomik kalkınmasında kadınların emeği çok olacak. Çünkü kadınlar öncelikle hayallerin peşinde ısrarla ve kararlılıkla gidiyorlar. Kadınlar çocukları için bir savaşçı ve biliyorum ki Karadeniz kadınları diğer kadınlardan biraz daha savaşçı. Onun için mücadeleden de yılmıyorlar."

Programa, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sema Yağcıtekin, eski AK Parti Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK ve MKYK üyeleri ile diğer davetliler katıldı.