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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Konya'da STK temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Konya'da STK temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması

30.07.2021 13:02
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Konya'da STK temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, ülkenin çeşitli noktalarındaki orman yangınlarına ilişkin, "Kalbimiz, aklımız orada (orman yangınları) ama şunu bilsinler ki;

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, ülkenin çeşitli noktalarındaki orman yangınlarına ilişkin, "Kalbimiz, aklımız orada (orman yangınları) ama şunu bilsinler ki; her kim bunlara sebep olduysa, her biri için Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun hesabını soracak, çocuklarımızın geleceğinin, ormanların hesabını tek tek soracak." dedi.

Keşir, Konya'da bulunan Japon Parkı'nda, kadınlarla ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, ülkede çıkan yangınlar nedeniyle üzgün ve buruk olduğunu dile getiren Keşir, "Şu an Türkiye'nin dört bir yanını, birileri yakıyor ve orman teşkilatı başta olmak üzere devletimizin tüm kademeleri bu yangını söndürmek, çocuklarımızın bize emaneti olan ormanlara sahip çıkmak için uğraşıyor. Kalbimiz, aklımız orada ama şunu bilsinler ki; her kim bunlara sebep olduysa her biri için Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun hesabını soracak, çocuklarımızın geleceğinin, ormanların hesabını tek tek soracak." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 4 aydır Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini sürdürdüğünü, bu süreçte 21. ziyaretini Konya'ya yaptığını belirten Keşir, "Ziyaret ettiğimiz illerde kadınlara bir kapı aralayalım, kullanabilecekleri bir yol açmaya çalışalım istiyoruz." diye konuştu.

"Anadolu kadınına güveniyoruz"

AK Parti'nin girişimci kadınlara verdiğini önemi vurgulayan Keşir, şöyle konuştu:

"Yola çıkarken, 'Kadınlarla büyük Türkiye yolunda' dedik. Konya da Anadolu sermayesinin, kırsal kalkınmanın güçlü şehirlerinden biri. Biz AK Parti olarak Anadolu kadınlarına güveniyoruz. Anadolu'daki kadınların zekasına, girişimciliğine, becerisine, gayretine, sabrına güveniyoruz ve onlara bir kapı aralamak istiyoruz. Öğleden sonra yapacağımız oturumda, özellikle devletin kadınlar özelinde verdiği hibe ve destekleri konuşacağız. Kadınlara verilen sıfır faizli krediler ya da hibeler var. Onlar elbette biliniyor ve bazı kadınlar bunları kullanıp kendi işletmelerini kuruyorlar ama istiyoruz ki bütün kadınlar bundan haberdar olsun ve bütün kadınlara, hayal ettikleri, zihinlerinde kurdukları, 'Bir şey olsa da bunu yapsam' diye bekledikleri alanı verelim istiyoruz."

Öğleden sonra gerçekleştirecekleri Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları'nda, girişimci kadınlar, girişimciliği hedefleyen kadınlar ve ilgili kurumların temsilcilerinin bulunacağını anlatan Keşir, şunları kaydetti:

"Bu buluşmalar kapsamında ziyaret ettiğimiz bazı illerde çok heyecanlandım. Biz hayallerden bahsediyoruz, 'Hayallerini gerçekleştirelim, hayallerinize bir kapı aralayalım' diyoruz ama bir şehirde bir hanım bize dedi ki; 'Hep hayal diyorsunuz ama ben mecbur kaldım'. Hanımefendi bize hazin hikayesini anlattı. 40 yaşından sonra girişimci olmak zorunda kaldığı bir ailevi hikayeyi paylaştı bizimle. Gördük ki; yine de bütün bunları aşan kadınların azmi. Ben biliyorum Konya'da da böyle kadınlarımız pek çok. Hem girişimcilik yapan hem de tarım destekleri alan girişimci kadınlarımız var. İstiyoruz ki; onlar 1'ken 5, 5'ken 15 olsun, sayıları artsın. Bu, hem kadının üretim becerisinin bir katma değer olarak topluma yansıması hem kadının ev ekonomisine olan katkısının artması hem kadının ekonomik özgürlüğünün artması hem de nüfusun yarısını oluşturan kadınların ülke ekonomisine ve üretimine katkı sağlaması demek."

Keşir, konuşmanın ardından beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Programa, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan Candan, bazı AK Parti milletvekilleri ile teşkilat mensupları da katıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Konya'da STK temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Konya'da STK temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Konya'da STK temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması

Ayşe Keşir, AK Parti, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Konya'da STK temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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