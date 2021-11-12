Üye Girişi
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den "siyasette temiz dil" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den "siyasette temiz dil" çağrısı Açıklaması

12.11.2021 13:21
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den "siyasette temiz dil" çağrısı Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Siyasette muzdarip olduğumuz zaman zaman küfürlü dil, kaba söz; Bingöl'deki şehit yakınının kız kardeşine, orada hiç varlığı olmayan bir kadınla ilgili İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın ağır bir söylemde bulunmasıyla başlamış olan bir süreç var.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Siyasette muzdarip olduğumuz zaman zaman küfürlü dil, kaba söz; Bingöl'deki şehit yakınının kız kardeşine, orada hiç varlığı olmayan bir kadınla ilgili İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın ağır bir söylemde bulunmasıyla başlamış olan bir süreç var. Sayın Meral Akşener, Meclisteki grup toplantısında erkeklerden duymak istemediğimiz fakat kadınlardan hiç duymak istemediğimiz daha ağır söylemleri, Meclisin çatısı altında söyledi. Kadın siyasetçileri bu durum çok üzdü." dedi.

Düzce Depremi'nin 22. yılında düzenlenen anma programlarına katılmak üzere kente gelen Keşir, Belediye Başkanı Faruk Özlü ile Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Keşir, burada yaptığı konuşmada, depreminin üzerinden 22 yıl geçtiğini belirterek geçen sürede kent gelişip büyüse de yaşanan felakette canlarını kaybedenlerin acısının taze olduğunu söyledi.

Kadının siyasetteki varlığını önemsediklerini, AK Parti olarak 2002 yılından bu yana kadının siyasette etkin olmasıyla ilgili ciddi hamleler yaptıklarını vurgulayan Keşir, bu anlamda istatiksel verilerin yükseldiğini aktardı. Keşir, siyasette küfürlü dilin kendilerini üzdüğünü dile getirerek şöyle devam etti:

"Siyasette muzdarip olduğumuz zaman zaman küfürlü dil, kaba söz; Bingöl'deki şehit yakınının kız kardeşine, orada hiç varlığı olmayan bir kadınla ilgili İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın ağır bir söylemde bulunmasıyla başlamış olan bir süreç var. Sayın Meral Akşener, Meclisteki grup toplantısında erkeklerden duymak istemediğimiz fakat kadınlardan hiç duymak istemediğimiz daha ağır söylemleri, Meclisin çatısı altında söyledi. Kadın siyasetçileri bu durum çok üzdü. Ben de kendisine bir çağrıda bulundum; siyasette temiz dil iddiamızı biz kadınlar el ele vererek yapmalıyız. Bir Genel Başkan olarak da sorumluluğu olduğunu düşünüyorum, bunu hatırlatmak istedim kendisine."

Kadın siyasetçilerin varlığının artması için siyasette temiz dil çağrısında bulunan Keşir, şunları kaydetti:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde sivil toplum kuruluşları, kadına şiddete yönelik iddialarda bulunacak. Bu iddiaları savunacakların büyük bir kısmının, o gün Bingöl'deki olaydan sonra hiçbir yorumu olmadı. Buradan kadın sivil toplum örgütlerine seslenmek istiyorum, kendi siyasi görüşlerine yakın kadınlar mı şiddete maruz kaldığında sesleri çıkacak veya kadınlar arasında ayrımcılık mı yapıyorlar? Şehit kardeşi olması onları ilgilendirmiyor mu? 25 Kasım yaklaşırken altını çizmek istiyorum, kadın fiziksel veya sözlü şiddete maruz kalırsa bu konuda kadınları savunan kim varsa bu mücadelede ortak olmasını beklersiniz doğal olarak. Bunun, beni hayal kırıklığına uğrattığını ifade etmek isterim."

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den siyasette temiz dil çağrısı Açıklaması
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den siyasette temiz dil çağrısı Açıklaması
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den siyasette temiz dil çağrısı Açıklaması

Lütfü Türkkan, AK Parti, Bingöl, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den 'siyasette temiz dil' çağrısı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! 13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti 13:11 Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu 12:31 Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu
Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı 12:08 Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama 12:03 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 11:50 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu 11:12 Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak 11:02 Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak

Son Dakika Haberleri
13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi!
13:13 Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti
13:11 Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti
12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:30 Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu
12:25 Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı
12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti
12:07 Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı
12:02 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama
12:01 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi
Diyanet'ten 81 ile genelge! Cemaatlerdeki mesafe kuralları kaldırıldı, normal saf düzenine geçiliyor Diyanet'ten 81 ile genelge! Cemaatlerdeki mesafe kuralları kaldırıldı, normal saf düzenine geçiliyor         
13:29
Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti         
13:13
Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
12:33
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
"Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt         
12:04
Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi         
12:02
Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı         
11:28
Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir         
11:10
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 13:44:30. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den "siyasette temiz dil" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement