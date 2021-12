AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de hidroterapi havuzları açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye'de son yıllarda sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, "Fizik tedavi konusu son derece önemli. Bu anlamda da Türkiye'nin her noktasında çalışmalar yürütülüyor." dedi.

Keşir, Sağlık Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Ek Hizmet Binasında hizmete alınan hidroterapi havuzlarını inceledi. Keşir, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Volkan Temi ile hastanede fizik tedavi gören hastaları ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Keşir, gazetecilere, su terapisi yapılacak havuzların faaliyete girdiğini ve ilk hastaların bugün itibarıyla hizmetten faydalanmaya başladığını söyledi.

Fizik tedavi merkezlerinin sayısını artırma yönünde çalışmalar yürüttüklerini anlatan Keşir, "Düzce'de nüfus sürekli artıyor, yatak kapasitemizi de artırmaya çalışıyoruz. Bugün sadece havuzları değil, 50 yatak daha hizmete açtık." ifadesini kullandı.

Türkiye'de sağlık alanında yapılan yatırımlara değinen Keşir, "Türkiye sağlık anlamında özellikle son yıllarda ciddi yatırımlar yapıyor. Fizik tedavi konusu son derece önemli. Bu anlamda da Türkiye'nin her noktasında çalışmalar yürütülüyor. Bu hastanemizin de fizik tedavi anlamında bölgenin cazibe merkezi olacağını düşünüyorum. Şu an bu hastanede Adana'dan ve Ankara'dan hastalarımız tedavi görüyor. Bu manada yapılan hizmetler Türkiye'nin her bölgesine yansıyor." diye konuştu.

Keşir ve beraberindeki heyet, daha sonra hastanede incelemelerde bulundu.