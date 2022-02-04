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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

04.02.2022 13:52
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadınların içinde yer almadığı büyüme ve kalkınmadan bahsetmenin mümkün olamayacağını bildirdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadınların içinde yer almadığı büyüme ve kalkınmadan bahsetmenin mümkün olamayacağını bildirdi.

Keşir, partisinin Kahramanmaraş teşkilatınca bir restoranda düzenlenen "Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"ndaki konuşmasında, bu tür etkinliklerin kadın odaklı çalışmaların fotoğrafını vereceğini söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana şehir ziyaretleri yaptıklarını anlatan Keşir, amaçlarının düzenlenen toplantılarla kadınları üretimde etkin ve görünür kılmak olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Toplumun yarısını yok sayan bir kalkınma mümkün değil" sözünü hatırlatan Keşir, "Kalkınmadan bahsedeceksek mutlaka kadınlarla birlikte olacak. Kadınsız büyüme ve kalkınmadan bahsetmemiz mümkün değil. Bunun içinde mutlaka kadın üretiminin ve aklının kalkınma programlarına farklı kalemlerle girmesi gerekiyor." diye konuştu.

Toplantıda, sivil toplum kuruluşu temsilcileri projelerini ve çalışmalarını anlattı, taleplerini aktardı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

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Sivil Toplum Kuruluşları, Kahramanmaraş, Ayşe Keşir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika
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