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KAHRAMANMARAŞ - Keşir: "Büyük Türkiye hayali, geleceği ve istikbalinden bahsedeceksek bu asla kadınlar olmadan olmayacak" - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Keşir: "Büyük Türkiye hayali, geleceği ve istikbalinden bahsedeceksek bu asla kadınlar olmadan olmayacak"

04.02.2022 17:02

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Büyük Türkiye hayali, geleceği ve istikbalinden bahsedeceksek bu asla kadınlar olmadan olmayacak.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Büyük Türkiye hayali, geleceği ve istikbalinden bahsedeceksek bu asla kadınlar olmadan olmayacak." dedi.

Keşir, partisinin Kahramanmaraş teşkilatınca düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de birçok kamu ve sivil toplum kuruluşunun girişimci kadınlara yönelik kolaylık sağladığını söyledi.

Kadınların çalışma hayatında örnek alınacak başarı hikayelerinin olduğunu belirten Keşir, Anadolu'nun bağrında yetişen kadınların her alanda mutlaka üretim yaptığını dile getirdi.

Toplantılarının mottosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünün oluşturduğunu kaydeden Keşir, şöyle konuştu:

"Her yere yazdık ve donattık. Çünkü bize güç veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Kadını dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir.' diyor. Bizim büyük bir hayalimiz var. Büyük Türkiye hayalimiz var. Bizde Cumhurbaşkanımızın çalışma arkadaşları olarak inanıyoruz ki bizler büyük Türkiye hayalini mutlaka ve mutlaka kadınlarla gerçekleştireceğiz. Büyük Türkiye hayali, geleceği ve istikbalinden bahsedeceksek bu asla kadınlar olmadan olmayacak. Kadınlarla birlikte olacak. Kadınlar mutlaka anne, çiftçi, ev kadını, çitçi, işçi ve öğretmen olarak her zaman üretimin bir yerindeler."

Konuşmaların ardından kamu kurum ve kuruluşlarının kadın girişimcilere yönelik destekleriyle ilgili bilgi verildi.

Toplantıya, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ile ilgililer katıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Keşir: Büyük Türkiye hayali, geleceği ve istikbalinden bahsedeceksek bu asla kadınlar olmadan olmayacak
KAHRAMANMARAŞ - Keşir: Büyük Türkiye hayali, geleceği ve istikbalinden bahsedeceksek bu asla kadınlar olmadan olmayacak
KAHRAMANMARAŞ - Keşir: Büyük Türkiye hayali, geleceği ve istikbalinden bahsedeceksek bu asla kadınlar olmadan olmayacak
KAHRAMANMARAŞ - Keşir: Büyük Türkiye hayali, geleceği ve istikbalinden bahsedeceksek bu asla kadınlar olmadan olmayacak
KAHRAMANMARAŞ - Keşir: Büyük Türkiye hayali, geleceği ve istikbalinden bahsedeceksek bu asla kadınlar olmadan olmayacak

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Kahramanmaraş, Ayşe Keşir, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Keşir: 'Büyük Türkiye hayali, geleceği ve istikbalinden bahsedeceksek bu asla kadınlar olmadan olmayacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Keşir: "Büyük Türkiye hayali, geleceği ve istikbalinden bahsedeceksek bu asla kadınlar olmadan olmayacak" - Son Dakika
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