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KAHRAMANMARAŞ - Ayşe Keşir: "AK Parti, 5 milyon 500 bin üyesiyle bir kadın kolları hareketidir" - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Ayşe Keşir: "AK Parti, 5 milyon 500 bin üyesiyle bir kadın kolları hareketidir"

05.02.2022 14:29

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen "AK Parti Akdeniz Bölge Kadın Kolları Teşkilat Toplantısı"nda partililerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen "AK Parti Akdeniz Bölge Kadın Kolları Teşkilat Toplantısı"nda partililerle bir araya geldi.

Keşir, bir otelin toplantı salonundaki programda, AK Parti'nin kadın-erkek omuz omuza siyaset iradesini ortaya koyan bir parti olduğunu söyledi. AK Parti olarak Türkiye'de okuma yazma seferberliği başlattıklarını aktaran Keşir, bu yıl 21 bin 176 kadının liseye kaydının oluşturulduğunu 4 yılda bu sayının 100 bini bulacağını beklediklerini ifade etti.

Sadece kadın konusunda değil kalkınma perspektifi, yasaklarla mücadele, beşeri sermayeyi ve ekonomiyi güçlendirme gibi birçok alanda hedefleri olan bir parti olduklarını anlatan Keşir, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin 5 milyon 500 bin üyesiyle bir kadın kolları hareketi olduğunu, 160 bini aşan aktif çalışan teşkilat mensubuyla bir kadın hareketi olduğunu söylemek asla mütevazi bir durum olmayacak. Kadın Kolları Genel Merkez Başkanı olarak size hiç bezginliği olmayan yolculuk vadediyorum ve hedef olarak size bunu gösteriyorum. Çünkü sadece seçim zamanında çalışmaz teşkilatlarımız önümüzde bizim için çok kıymetli bir yıllık bir takvim var. Bu yıl öyle bir çalışacağız ki AK Parti'nin kurumsal kimliğine yakışır bir çalışmayla zaten bizim seçim çalışmamız bitmiş olacak."

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da kadınların sahada olmasının büyük bir kıymeti olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ın kurtuluş mücadelesinden örnekler veren Ünal, bugün de Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel ölçekte büyük bir mücadele içerisinde olduğunu söyledi. Verilen büyük mücadelenin bir insanlık mücadelesi olduğunu anlatan Ünal, "Biz bugün bütün var oluşuyla insanı savunuyoruz. İnsanın değerlerini savunuyoruz. İnsanı metalaştıran, insanı ürünleştiren, kar maksimizasyonuyla çalışan ve insanı yok eden bir sisteme karşı biz kalbin ve merhametin, iyiliğin yanındayız. Biz insanlığın üzerinde yükseldiği değerlerin yanındayız." diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ - Ayşe Keşir: AK Parti, 5 milyon 500 bin üyesiyle bir kadın kolları hareketidir
KAHRAMANMARAŞ - Ayşe Keşir: AK Parti, 5 milyon 500 bin üyesiyle bir kadın kolları hareketidir
KAHRAMANMARAŞ - Ayşe Keşir: AK Parti, 5 milyon 500 bin üyesiyle bir kadın kolları hareketidir

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Kahramanmaraş, Ayşe Keşir, AK Parti, Akdeniz, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Ayşe Keşir: 'AK Parti, 5 milyon 500 bin üyesiyle bir kadın kolları hareketidir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Ayşe Keşir: "AK Parti, 5 milyon 500 bin üyesiyle bir kadın kolları hareketidir" - Son Dakika
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