DİYARBAKIR - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den, Diyarbakır annelerine ziyaret - Son Dakika
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DİYARBAKIR - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den, Diyarbakır annelerine ziyaret

31.05.2022 16:44

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1002. gününde devam ediyor.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir ve beraberindeki yardımcıları ile AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, evlat nöbetindeki ailelere ziyarette bulundu.

Ailelerle yaptığı görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Keşir, kadın milletvekilleri ve kadın kolları teşkilatlarıyla annelere güç vermek ve onların acılarına ortak olabilmek için bugün burada olduklarını söyledi.

Annelerin feryatlarının hala dinmediğini ve annelerin çığlığı için burada olduklarını dile getiren Keşir, "Kimi 10, kimi 15, kimi 17 yaşında gencecik fidanlar annelerin koyunlarından koparılarak terör örgütüne teslim edilmiş. Kimi zorla kaçırılmış, kimi kandırılmış, çocuk yaşında. Bugün okul sıralarında, annelerin koynunda olması gereken çocukların akıbeti bilinmiyor. HDP'nin, PKK'nın iş birlikçileri sayesinde, aileler bizzat HDP'li isimleri veriyor, 'çocuğum onun seçim kampanyasında kaçırıldı, seçim kampanyası döneminde zorla araçlara bindirildi' diye." ifadesini kullandı.

"Annelerin çığlıklarını tüm Türkiye tekrar tekrar duysun istiyoruz. Çünkü sadece anne olan baba olan bu acıyı bilir" sözlerini sarf eden Keşir, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bu terörü bu annelerin gayreti, azmi sayesinde hep birlikte bitireceğiz.

Devletimizin gücü, iradesi sayesinde hep birlikte bitireceğiz. Son bir yılda terör örgütüne Diyarbakır'dan bir kişi dahi katılmadı. Aslında hem devletimizin gücünü hem terörle mücadele gücümüzü hem de bu annelerin kararlılığının terörü bitirme noktasındaki azmini ortaya koyan veriler bunlar. Ama bu çocukların her birinin, annelerin koynuna geri dönmesi lazım."

DİYARBAKIR - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den, Diyarbakır annelerine ziyaret
DİYARBAKIR - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den, Diyarbakır annelerine ziyaret
DİYARBAKIR - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den, Diyarbakır annelerine ziyaret
DİYARBAKIR - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den, Diyarbakır annelerine ziyaret
DİYARBAKIR - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den, Diyarbakır annelerine ziyaret
DİYARBAKIR - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den, Diyarbakır annelerine ziyaret
DİYARBAKIR - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den, Diyarbakır annelerine ziyaret
DİYARBAKIR - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den, Diyarbakır annelerine ziyaret
DİYARBAKIR - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den, Diyarbakır annelerine ziyaret

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Kaynak: AA

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