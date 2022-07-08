AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

08.07.2022 16:07
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Keşir, yaptığı yazılı açıklamada, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştirildiği, sevinçlerin paylaşıldığı özel günler olduğunu belirtti. Kurban Bayramı'nın da anlamına uygun bir hoşgörü ortamı içerisinde geçirilmesini dileyen Keşir, şunları kaydetti:

"Bayramı, dayanışma ruhumuzu ve kardeşlik hukukumuzu pekiştirecek bir fırsat olarak görelim. Komşularımızı, akrabalarımızı, kapısının çalınmasını bekleyen kimsesizleri, ihtiyaç sahiplerini ziyaret edelim, onlara sevgi ve şefkatimizi gösterelim."

Batı Karadeniz'deki sele değinen Keşir, "Memleketim Düzce'nin de içinde bulunduğu Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi, hepimizi derinden üzmüştür. Devlet ve millet olarak bu felaketin açtığı yaraları sarmak için yoğun çaba içerisindeyiz. Felaketin ilk anından itibaren başta ilgili kurumlar olmak üzere devletimiz ve kadirşinas milletimiz el ele vererek her zaman şahit olduğumuz dayanışma örneği sergiledi. Zararların telafisi için şu ana kadar önemli adımlar atıldı, atmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Keşir, böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması için her türlü önlemi almakta kararlı olduklarını belirterek, "Bu bayram gününde sel ve su taşkınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Düzce'de sele kapılarak yaşamını yitiren kepçe operatörü Okan Bayrak'a rahmet, ailesine sabır dileyen Ayşe Keşir, Bayrak'ın bulunması için çalışan arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Keşir, selin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kamu kurumlarının temsilcileri, çalışanları ve gönüllülere de teşekkür etti.

Hac ibadetini yerine getiren vatandaşları da tebrik eden Keşir, Kurban Bayramı'nın barışa, esenliğe ve huzura vesile olmasını temenni etti.

Şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere, tüm vatandaşların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Keşir, bayramın aziz millete, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.

YORUMLAR
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Ali Dilber, 'Bir yanımız buruk ve hüzün bir yanımız bayram' Ali Dilber, 'Bir yanımız buruk ve hüzün bir yanımız bayram' Özlü 'Felaketi birlikte dirlik içinde hafiflettik' Özlü 'Felaketi birlikte dirlik içinde hafiflettik'
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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