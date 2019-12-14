AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Öz, Siirt'te - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Öz, Siirt'te - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Öz, Siirt'te

6 saat önce

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, incelemelerde bulunmak üzere Siirt'e geldi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Öz, Siirt'te, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, incelemelerde bulunmak üzere Siirt'e geldi.


Öz, beraberinde AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç ve AK Parti ilçe belediye başkanlarıyla Kurtalan'a bağlı Kayabağlar Belediyesi ve Baykan'a bağlı Atabağı Belediyesini ziyaret etti.


Kayabağlar Belediye Başkanı Salim Seven'i ve Atabağı Belediye Başkanı Tayyar Lale'yi makamında ziyaret eden Öz, beldelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Daha sonra AK Parti Siirt İl Başkanlığına geçen Öz, partililerle bir araya geldi.


Öz, burada yaptığı açıklamada, genel merkez yerel yönetimler birim başkanlığı olarak Siirt'teki yerel belediyelere hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi.


" Aydın'ın köylerinde alt yapı olarak ne varsa Siirt'in köylerinde de bunları görmüş olmak bizi mutlu etti. 17 yıl boyunca emeği geçen Siirt siyasetçilerine teşekkür ediyorum. Memleketin her tarafına hizmet eden partinin mensupları olmaktan gurur duyuyoruz." diyen Öz, AK Parti Siirt teşkilatının birlik içinde Siirt için çalıştığını belirtti.

Ören de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke genelinde olduğu gibi Siirt'te de en güzel hizmetlerin yapılmaya devam ettiğini aktardı.

Abdurrahman Öz, AK Parti, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gelecek Partisi'nin ilk belediye başkanı Halil Kulak: Katılmak isteyen başkaları da var
İsmail Günaçar'ın İstiklal Marşı'nı okumadığı anların videosu sosyal medyaya düştü Bülent Arınç'tan Davutoğlu öncülüğünde kurulan yeni partiye ilişkin ilk açıklama Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek partisiyle ilgili ilk anket değerlendirmeleri geldi

Son Dakika Haberleri
17:58 APA 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı (3) - Son Dakika
17:58 Eminönü'nde umut kuyruğu - Son Dakika
17:58 İstanbul 'aktif yaş alma programı' 65 yaş üstü bireyleri bir araya getiriyor - Son Dakika
17:58 Antalya apa 12. genel kurulu antalya'da başladı - Son Dakika
17:58 Sıcak sudan vücudunda yanık oluşan çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Son Dakika
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:02:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Öz, Siirt'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]