AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kaçar Nizip'te - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kaçar Nizip'te - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kaçar Nizip'te

6 saat önce

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Nizip ilçe teşkilatı ve belediyeyi ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kaçar Nizip'te, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Nizip ilçe teşkilatı ve belediyeyi ziyaret etti.

Kaçar, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyyüp Özkeçeci'nin de eşlik ettiği ziyarette partililerle bir araya geldi.

Kaçar, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart öncesi belediye olarak hangi sözler verilmişse bunların hayata geçirilmesiyle ilgili ne yapılabileceği konusunda istişare ettiklerini söyledi.

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren vatandaşın güveni ile yola çıkan ve netice alan bir hareket olduğunu ifade eden Kaçar, şunları kaydetti.

"AK Parti bir hizmet hareketidir. AK Parti diğer partilerden ayıran en önemli özellik vatandaş arasında kurmuş olduğu güven ilişkisidir. Bunun için şimdiye kadar vatandaşımıza ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. AK Parti yerel yönetimlerdeki başarısıyla genel yönetime yürüyen bir siyasi harekettir. Bunun için 17 yıldır girmiş olduğumuz her seçimde oyumuzu artırarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz."

Daha sonra Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret eden Kaçar, belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Kaçar, Nizip Belediyesi'nin sosyal tesisleri, geri dönüşüm atölyesi, yapımı devam eden kültür merkezi ile aşevi ve gençlik merkezini de ziyaret etti.

Kaçar, çalışmalarından dolayı Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.

AK Parti, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:44 Kaynak: AA
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