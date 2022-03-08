AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke Malatya'da - Son Dakika
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AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke Malatya'da

08.03.2022 15:25
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke Malatya'da

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek, belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek, belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gelen Böke, Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Böke, hükümetten alınan desteklerle kentte yapılan hizmetleri gördüğünü belirterek, "Gördük ki belediye başkanlarımız hiçbir şekilde mazeret üretmiyor, marifet üretiyor. Devletten gelenle, vergiden gelenle 'iş yapayım' mantığı asla bizim AK Parti belediyelerimizde yok. Malatya da asla yok. Bunu da yerinde gördük. Muhalefet tarafına baktığımızda Ankara ve İstanbul'a 'sürekli engelleniyoruz, paramız yok, kredi vermiyorlar' bu şekilde hep mazeretlerini görüyoruz. Üç yıl geçti ve daha taş üstüne taş koymadılar. Hizmet görmek istiyorlarsa onları Malatya'ya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürkan ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, belediyenin hizmetlerini anlattı.

Kentin binlerce yıllık tarihi olduğunu hatırlatan Gürkan, "İlk yerleşik hayatın, ilk devlet hayatının, ilk bürokrasi hayatının, ilk taş devrinden demir devrine evrilme, demirin silah olarak kullanılması, gümrükleme işlemleri ve muhasebe işlemleri Malatya'da zuhur etmiştir. 26 Temmuz 2021 tarihinde toplanan UNESCO tarafından da tescil edilmiştir." ifadelerini kaydetti.

Gürkan, konuşmasının ardından Böke'ye, Arslantepe Höyüğü'nde çıkarılan ve dünyada ilk olan kılıcın replikası ile kuru kayısı hediye etti.

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Selahattin Gürkan, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke Malatya'da - Son Dakika


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