AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz Adıyaman'da - Son Dakika
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AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz Adıyaman'da

29.03.2022 10:33
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz Adıyaman'da

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Adıyaman'da belediyeler ile teşkilatları ziyaret etti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Adıyaman'da belediyeler ile teşkilatları ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, AK Partili belediyeleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe belediye başkanları ve belde başkanlarını ziyaret eden Yanılmaz daha sonra AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan Yanılmaz, 2023, 2053 ve 2071 vizyonu için Türkiye'de şehircilik anlamında çok önemli hedeflere odaklandıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bizim şehirlerimiz için çok fazla yapacak şeyimiz var. Adıyaman'daki AK belediyelerimiz ise bu vizyon doğrultusunda çok önemli işlere imza atıyor. İki günü dolu dolu geçirdik. Adıyaman'a daha önce de gelmiştim. Dolayısıyla Adıyaman ile çok samimi ve kalbi muhabbetimizin olduğunu belirtmek istiyorum. Biz birbirine güvenen, birbirine inanan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarını yerine getirirken büyük bir dava şuuruyla yerine getiren mutlu bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde olmak bizler için bir onurdur bir gururdur. Rabbim bu ailenin oluşmasına vesile olan ve bu aileye liderlik yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlık, sıhhat ve uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin."

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise belediyeciliğin önemine değinerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla her alanda hayatına dokunmadık hiçbir vatandaş bırakmadık. İnşallah bundan sonra da yine çetin yolları aşacak, ülkemizin ve Adıyamanımızın yükselişi güçlü şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Ak Partili Yanılmaz, Başkan Kılınç ile bir araya geldi Ak Partili Yanılmaz, Başkan Kılınç ile bir araya geldi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz Adıyaman'da - Son Dakika


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