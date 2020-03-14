AK Parti Genel Merkezi dezenfekte edildi - Son Dakika

AK Parti Genel Merkezi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs nedeniyle AK Parti Genel Merkezi'nde de dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Bu kapsamda görevliler, giriş katından itibaren binada ilaçlama yaptı. Koruyucu kıyafet giyen görevlilerin, özellikle yoğun kullanılan noktaları titiz bir şekilde temizleyip, tüm binayı dezenfekte edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-AK Parti Genel Merkezi'nden detay görüntüler

-Dezenfekte çalışmalarından görüntüler

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,