AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı - Son Dakika

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AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı
6 saat önce
AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:23 Kaynak: DHA
AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı
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